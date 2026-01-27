English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • शिवसेना, राष्ट्रवादीसारखे भारतातील अनेक पक्ष फोडणाऱ्या भाजप पक्षात उभी फूट, बड्या नेत्यांनी पक्ष सोडला, काहींनी वेगळा गट बनवला; कारण UGC बिल

शिवसेना, राष्ट्रवादीसारखे भारतातील अनेक पक्ष फोडणाऱ्या भाजप पक्षात उभी फूट, बड्या नेत्यांनी पक्ष सोडला, काहींनी वेगळा गट बनवला; कारण UGC बिल

देशभरात यूजीसी नवीन धोरणांविरुद्ध निदर्शने तीव्र झाली आहेत. आता हा विरोध भाजपमध्येही पोहोचला आहे. अनेक पक्ष कार्यकर्ते आणि अधिकारी यूजीसीच्या नवीन नियमांना "काळे कायदे" म्हणत राजीनामा देत आहेत. उच्च शिक्षणात समानता आणण्याच्या नावाखाली हे नियम आणण्यात आले होते, परंतु बरेच लोक त्यांना उच्चवर्णीय समाजाविरुद्ध मानतात. यामुळे पक्षासाठी एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 27, 2026, 09:45 PM IST
शिवसेना, राष्ट्रवादीसारखे भारतातील अनेक पक्ष फोडणाऱ्या भाजप पक्षात उभी फूट, बड्या नेत्यांनी पक्ष सोडला, काहींनी वेगळा गट बनवला; कारण UGC बिल

Ugc New Act Row Challange For Bjp  :  यूजीसी विधेयक 2026 वरून गदारोळ सुरू आहे. यूजीसी विधेयकाविरोधात देशभरात निदर्शने  केली जात आहेत. यूजीसीच्या नवीन नियमामुळे सोशल मीडिया आणि राजकीय पक्षांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. भाजपसाठी हे एक आव्हान असल्याचे दिसून येते, कारण पक्षातच त्यांना तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक राज्य आणि जिल्हास्तरीय भाजप अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. सरकारवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यूजीसीच्या नवीन नियमाचे वर्णन सामान्य श्रेणीतील सदस्यांविरुद्ध भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले जात आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादीसारखे भारतातील अनेक पक्ष फोडणाऱ्या भाजप पक्षात उभी फूट पडल्याची चर्चा आहे. याचे कारण आहे  UGC बिल.    

Add Zee News as a Preferred Source

भाजप नेत्यांचे संतप्त सवाल 

सामान्य वर्गातील अनेक भाजप नेते याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. सतत होणारे निषेध आणि पत्रलेखन सरकारसाठी एक पेचप्रसंग ठरत आहे. भाजपचा सामाजिक आधार सामान्य वर्गातील मतदार आहे. भाजपमधील काहींना वाटते की यामुळे पक्षाचे नुकसान होऊ शकते. एका भाजप नेत्याने सांगितले की आम्हाला आमच्या समर्थकांना पटवून देणे कठीण जात आहे आणि जर आम्ही निषेध केला नाही तर आमचे समर्थक आम्हाला प्रश्न विचारतील."

विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अडचण

या वर्षी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि जर यूजीसीचा मुद्दा असाच सुरू राहिला तर भाजपसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. भूतकाळात, भाजपच्या मुख्य मतपेढीने वेळोवेळी जाती-आधारित आरक्षणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हा मुद्दा तरुणांनाही चिंतेत टाकतो आणि आता सामान्य वर्गातील तरुण आरक्षणाच्या बाबतीत हा मुद्दा पुढे नेत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणांचा रोष

सामान्य वर्गातील तरुणांचे म्हणणे आहे की हे नवीन नियम त्यांच्या विरोधात आहेत आणि त्यामुळे उलट भेदभाव होईल. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण आधीच भाजपवर नाराज असल्याचे म्हटले जात आहे. भाजपमध्येही ब्राह्मण नेत्यांचा एक गट तयार झाला आहे आणि त्यांनी बैठका घेतल्या आहेत.

एका भाजप नेत्याने सांगितले की, नवीन यूजीसी नियमामुळे सामान्य वर्गातील लोकांना, विशेषतः ब्राह्मण समुदायाला विश्वासघात झाल्यासारखे वाटू लागले आहे आणि ते भाजपपासून दूर जाण्याचा धोका आहे. भाजपसमोर या समस्येला कसे सामोरे जायचे याचे आव्हान आहे. जरी त्यांनी हा नियम रद्द केला तरी त्यांना एससी/एसटी समुदायाकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. भाजप सरकारने यापूर्वी अनेक निर्णय मागे घेतले आहेत, ज्यामुळे त्यांना लाजिरवाणे वाटू शकते. रायबरेलीच्या सलोन मतदारसंघातील भाजप किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी यांनी यूजीसीच्या नवीन धोरणांवर नाराजी व्यक्त करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. बिलसांडा परिसरातील चप्रौवा कुइयान गावातील भाजप बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big split in BJP partyBJP leaders left the partyUgc New Act Row Challange For Bjpभाजपयूजीसी नवीन धोरण

इतर बातम्या

Arijit Singh retirement : अरिजीत सिंग गाण्यातून घेणार संन्य...

मनोरंजन