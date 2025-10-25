भारताला मोठ्या वादळाचा धोका! 24 तासांचा अलर्ट, 3 दिवसांत मोठा विनाश होण्याची भिती

Cyclonic Storm Alert: भारतात मोठे वादळ धडकणार आहे. भारताला 24 तासांचा अलर्ट देण्यात आला आहे. 3 दिवसांत मोठा विनाश होण्याची भिती वर्तवण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारे कमी दाबाचे क्षेत्र वेगाने चक्रीवादळात (Big Cyclone Alert) रूपांतरित होत आहे. येत्या काही दिवसांत ओडिशातील हवामान धोकादायक बनू शकते. राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांना हाय अलर्टवर ठेवले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी सांगितले की ओडिशा कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे, परंतु जनतेनेही सतर्क राहण्याची गरज आहे. आरोग्य, जलसंपदा, ऊर्जा आणि कृषी विभागांना 24 तास देखरेखीवर ठेवण्यात आले आहे . किनारी भागात मदत केंद्रे, निर्वासन योजना आणि आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पुजारी म्हणाले की, 29 ऑक्टोबरपर्यंत चक्रीवादळ किनारी भागात धडकेल अशी शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) मते, 24 ऑक्टोबर रोजी आग्नेय बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा 25 ऑक्टोबरपर्यंत तीव्र होऊन 26 ऑक्टोबरपर्यंत कमी दाबाच्या पट्ट्यात रूपांतरित होईल. त्यानंतर 27 ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम-मध्य आणि
नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात ते एका शक्तिशाली चक्रीवादळात रूपांतरित होईल. हवामानशास्त्रज्ञ मनोरमा मोहंती यांनी सांगितले की 27, 28 आणि 29 ऑक्टोबर रोजी ओडिशाच्या दक्षिण आणि किनारी जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे वाहतील. 40 ते 60 किलोमीटर प्रति तास वेगाने वारे वाहतील आणि उंच लाटा येतील. 26 ऑक्टोबरपासून तीन दिवस मोठ्या प्रमाणात विनाश होण्याची भीती असल्याने, मच्छिमारांनी कोणत्याही परिस्थितीत समुद्रात जाऊ नये असा इशारा दिला.
दरम्यान, तुतीकोरिनमध्ये मासेमारीचे काम थांबवण्यात आले आहे आणि किनारी भागातील रहिवाशांना समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रशासनाने सांगितले की, सर्व बोटींना ताबडतोब किनाऱ्यावर परतण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 27 ऑक्टोबर रोजी ओडिशामध्ये सुरू झालेले हे चक्रीवादळ तीव्र झाले तर पुढील तीन दिवसांत राज्यातील अनेक भागात मोठे नुकसान होऊ शकते. नागरिकांना घरातच राहण्याचे आणि हवामानाच्या सर्व अपडेट्सचे निरीक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
FAQ
1 भारतात कोणत्या प्रकारचे चक्रीवादळ येणार आहे आणि ते कधी धडकणार आहे?
बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारे कमी दाबाचे क्षेत्र वेगाने चक्रीवादळात रूपांतरित होत आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) मते, हे चक्रीवादळ २७ ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम-मध्य आणि नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात शक्तिशाली होईल. २९ ऑक्टोबरपर्यंत ते ओडिशाच्या किनारी भागात धडकण्याची शक्यता आहे.
2 चक्रीवादळामुळे कोणत्या भागांवर परिणाम होईल आणि काय धोके आहेत?
ओडिशाच्या दक्षिण आणि किनारी जिल्ह्यांमध्ये २७, २८ आणि २९ ऑक्टोबर रोजी मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे (४० ते ६० किलोमीटर प्रति तास वेगाने) वाहतील. उंच लाटा येतील. २६ ऑक्टोबरपासून तीन दिवस मोठ्या प्रमाणात विनाश होण्याची भीती आहे. तुतीकोरिनसारख्या भागातही मासेमारी थांबवण्यात आली आहे.
3 ओडिशा सरकारने कोणती तयारी केली आहे?
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी सांगितले की, राज्य पूर्णपणे तयार आहे. सर्व जिल्ह्यांना हाय अलर्ट देण्यात आला आहे. आरोग्य, जलसंपदा, ऊर्जा आणि कृषी विभागांना २४ तास देखरेखीवर ठेवण्यात आले आहे. किनारी भागात मदत केंद्रे, निर्वासन योजना आणि आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.