/CBSE 12th Result: सीबीएसई 12वीचा निकाल जाहीर, 99.2% मिळवून नीलांश टॉपर

Cbse 12th result 2026: सीबीएसई बोर्डाने 2026 च्या शैक्षणिक वर्षाचा इयत्ता बारावीचा निकाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला आहे.
Cbse 12th result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसईने अखेर लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपवत इयत्ता बारावीचा वार्षिक परीक्षेचा निकाल घोषित केला आहे. यंदाच्या निकालातही विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केले असून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निकाल पाहण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. विद्यार्थी अधिकृत वेबसाईटसह डिजीलॉकर आणि उमंग ॲपवरही आपले गुण पाहू शकतात. कशी आहे निकाल पाहण्याची प्रक्रिया? सविस्तर जाणून घेऊया.
सीबीएसई बोर्डाने 2026 च्या शैक्षणिक वर्षाचा इयत्ता बारावीचा निकाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला आहे. विद्यार्थ्यांनी आपला निकाल पाहण्यासाठी प्रामुख्याने cbseresults.nic.in किंवा results.cbse.nic.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी. निकाल पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे त्यांचा रोल नंबर, शाळा क्रमांक आणि प्रवेशपत्र आयडी (Admit Card ID) असणे अनिवार्य आहे. सर्व्हरवर येणारा ताण लक्षात घेता बोर्डाने पर्यायी लिंकचीही सोय केली आहे.
डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत, सीबीएसईने सर्व विद्यार्थ्यांची मार्कशिट आणि मायग्रेशन सर्टिफिकेट डिजीलॉकरवर उपलब्ध करून दिले आहेत. विद्यार्थ्यांनी डिजीलॉकर ॲपमध्ये स्वतःची नोंदणी करून, आधार कार्डाशी लिंक केलेल्या मोबाईल नंबरद्वारे लॉग-इन करावे. निकाल जाहीर होताच, इथून मूळ कागदपत्रे डाऊनलोड करता येतील, जी पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी कायदेशीररित्या वैध मानली जातात.
ज्या विद्यार्थ्यांना वेबसाईट हाताळताना तांत्रिक अडचणी येत आहेत, त्यांच्यासाठी 'उमंग' ॲप हा एक उत्तम पर्याय आहे. केंद्र सरकारच्या या प्लॅटफॉर्मवर सीबीएसई निकालाचा टॅब उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या ॲपवरून केवळ निकालच नाही, तर विषयानुसार मिळालेले गुण आणि निकालाची सविस्तर आकडेवारी एका क्लिकवर पाहता येते.
यंदाच्या निकालात मुलींनी पुन्हा एकदा मुलांच्या तुलनेत बाजी मारल्याचे प्राथमिक कल दिसून येत आहेत. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला या तिन्ही शाखांचा एकत्रित निकाल समाधानकारक लागला आहे. सीबीएसईने गुणवत्तेची चुरस कमी करण्यासाठी अधिकृतपणे 'टॉपर लिस्ट' जाहीर न करण्याचे धोरण यंदाही कायम ठेवले असून, केवळ गुणवत्ता प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या निकालाची गोपनीयता राखण्यासाठी सीबीएसईने यंदा प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र 'सुरक्षा पिन' पाठवला आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळेकडून हा 6 अंकी पिन प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. हा पिन वापरूनच डिजीलॉकरमधील खात्याची पडताळणी पूर्ण करता येते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा डेटा सुरक्षित राहतो.
ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या गुणांबद्दल शंका आहे किंवा जे एका विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांच्यासाठी बोर्डाने तत्काळ पावले उचलली आहेत. उत्तरपत्रिकांची पुनर्तपासणी (Verification) आणि फोटोकॉपी मिळवण्यासाठी लवकरच खिडकी खुली केली जाईल. तसेच, जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी 'कंपार्टमेंट' परीक्षा जून किंवा जुलै महिन्यात आयोजित केली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.
बारावीचा निकाल लागल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने उच्च शिक्षणाची धावपळ सुरू होईल. विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्कोअरकार्ड डाऊनलोड केल्यानंतर त्यावर आपले नाव, वडिलांचे नाव आणि विषयांच्या स्पेलिंगची नीट पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. कोणत्याही त्रुटी असल्यास तातडीने संबंधित शाळेकडे किंवा बोर्डाकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.