/DA Hike In Salary: लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात DA थकबाकी कधी येणार? सरकारकडून मोठी अपडेट

DA Hike: केंद्र सरकारच्या 2 टक्के DA वाढीमुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष जानेवारी 2026 पासूनच्या एरिअरवर केंद्रित झाले आहे.
DA Hike: महागाई भत्ता म्हणजेच डीए वाढीनंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष थकबाकीकडे लागले आहे. जानेवारी 2026 पासून DA मध्ये वाढ जाहीर झाल्यानंतर लाखो कर्मचाऱ्यांना वाढीव रकमेचा एरिअर कधी मिळणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, सरकारच्या प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी DA आणि DR मध्ये 2 टक्क्यांची वाढ मंजूर केली आहे. यामुळे DA दर 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आली आहे.
DA वाढीची घोषणा झाल्यानंतर कर्मचारी आता जानेवारीपासूनच्या थकबाकीची वाट पाहत आहेत. साधारणपणे DA वाढ लागू झाल्यानंतर काही महिन्यांनी एरिअर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. यावेळीही एप्रिलनंतरच्या वेतन प्रक्रियेनुसार थकबाकी देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
DA हा मूलभूत पगारावर आधारित असतो. त्यामुळे 2 टक्के वाढ झाल्यानंतर लेव्हल-1 पासून लेव्हल-18 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. ज्यांचा बेसिक पगार जास्त आहे, त्यांना अधिक आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
फक्त कार्यरत कर्मचारीच नव्हे तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही Dearness Relief (DR) वाढीचा लाभ मिळणार आहे. वाढीव DR मुळे पेन्शनमध्येही वाढ होणार असून, जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी त्यांनाही दिली जाऊ शकते.
काही कर्मचारी संघटना अजूनही कोविड काळात थांबवण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीची मागणी करत आहेत. मात्र वित्त मंत्रालयाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून, सध्या ती रक्कम देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले आहे.
देशातील वाढती महागाई, घरखर्च, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले दर लक्षात घेता DA वाढ कर्मचारी वर्गासाठी मोठा दिलासा मानला जातो. सरकार दर सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकाचा आढावा घेऊन DA वाढ निश्चित करते.
सध्या सरकारी कर्मचारी 8व्या वेतन आयोगाबाबतही मोठ्या अपेक्षेत आहेत. DA दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे भविष्यात मूलभूत वेतनात मोठे बदल होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी DA ला बेसिक पगारात विलीन करण्याची मागणीही केली आहे.