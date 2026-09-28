/भारतातील कोट्यवधी UPI यूजर्ससाठी मोठी अपडेट, कोणते व्यवहार फ्री? सुप्रीम कोर्टातून अपडेट

सुप्रीम कोर्टाने यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार, RBI आणि एनपीसीआय यांच्यासह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
UPI व्यवहारांवर MDR आकारण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), एनपीसीआय आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
नव्या फ्रेमवर्कनुसार 15 ऑक्टोबर 2026 पासून काही पर्सन टू मर्चंट (P2M) UPI व्यवहारांवर एमडीआर लागू होणार आहे. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यवहारांसाठी एमडीआर 0.4 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तसेच 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी एमडीआरची कमाल मर्यादा 300 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारने सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, पेमेंट गेटवेमधून होणाऱ्या सुमारे 96 टक्के व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार नाही. आवश्यक सेवा आणि कमी मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांसाठी वेगळी रचना करण्यात आली आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक प्रत्येक पात्र व्यवहारासाठी एमडीआर 5 रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.
अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत MDR लागू करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. पुरेसे कायदेशीर संरक्षण, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सल्लामसलत न करता शुल्क व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. तसेच पेमेंट अॅण्ड सेटलमेंट सिस्टिम एक्ट, 2007 मधील सुधारित कलम 10Aच्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पर्सन टू पर्सन (P2P) UPI व्यवहारांवर कोणत्याही रकमेची मर्यादा न ठेवता शून्य शुल्काची व्यवस्था कायम राहणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार पीटूपी व्यवहार UPIच्या एकूण व्यवहार संख्येच्या सुमारे 37 टक्के आणि व्यवहारमूल्याच्या 70 टक्के आहेत. MDRमधून मिळणारी रक्कम ग्राहकांच्या बँका, पेमेंट गेटवे, यूपीआय अॅप आणि प्रायोजक बँक यांच्यात निश्चित प्रमाणात वितरित केली जाणार आहे.