/देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बॅंकेकडून अपडेट; बँक खात्यात पगार-पेन्शन मिळत असेल, तर तुम्हाला माहिती असायला हवं!

देशभरातील बँक ग्राहकांसाठी सप्टेंबरच्या अखेरीस महत्त्वाची बातमी आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने 28 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी बँक संपाची हाक दिली आहे. त्याआधी 26 सप्टेंबरला महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि 27 सप्टेंबरला रविवार असल्याने 26 ते 30 सप्टेंबर असा सलग पाच दिवसांचा कालावधी येत आहे, ज्यामुळे शाखांमधील नियमित बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
UFBUच्या नेतृत्वाखालील बँक कर्मचारी संघटनांनी 28, 29 आणि 30 सप्टेंबरला संपाचा प्रस्ताव दिला आहे. बँकिंग क्षेत्रात पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. UFBUशी संबंधित संघटना मोठ्या संख्येने बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. यापूर्वी 11 सप्टेंबरलाही देशव्यापी बँक संप झाला होता.
26 सप्टेंबर हा महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि 27 सप्टेंबर रविवार आहे. त्यानंतर 28 ते 30 सप्टेंबरला प्रस्तावित संप असल्याने ग्राहकांना सलग पाच दिवस शाखेत जाऊन बँकिंग कामकाज करण्यास अडचणी येऊ शकतात. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक बँकेची प्रत्येक शाखा पाचही दिवस पूर्णपणे बंद असेल, असा सरसकट अर्थ काढता येणार नाही. विशेषतः संपाचा परिणाम संबंधित बँक व शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावर अवलंबून राहू शकतो.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)ने ग्राहकांना संपाच्या काळात गैरसोय टाळण्यासाठी महत्त्वाचे बँकिंग व्यवहार आधीच पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषतः शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन करावे लागणारे व्यवहार, कागदपत्रांशी संबंधित कामे, काही चेक-संबंधित सेवा किंवा कर्मचारी मदतीची आवश्यकता असलेले व्यवहार लांबणीवर पडू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी 26 सप्टेंबरपूर्वी आवश्यक कामे करून घेणे सुरक्षित ठरू शकते.
एसबीआयने ग्राहकांना एंटीएम, कस्टमर सर्व्हिस पॉइंट्स (CSP), इंटरनेट बँकिंग, योनो, मोबाइल बँकिंग आणि UPI यांसारख्या पर्यायी माध्यमांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि ATMसारख्या सेवांमधून दैनंदिन व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, शाखेवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक सेवेचा डिजिटल पर्याय उपलब्ध असेलच असे नाही.
बँक संपामुळे मुख्यतः शाखा-आधारित सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पगार जमा होणे, पेन्शन क्रेडिट होणे किंवा UPI/ऑनलाइन व्यवहार यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक सेवांवर थेट परिणाम होईलच असे म्हणता येत नाही. मात्र, रोख रक्कम काढणे, चेक, कागदपत्रे किंवा शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन करावयाचे काम असल्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी आवश्यक रोख रक्कम आणि महत्त्वाचे बँकिंग व्यवहार आधीच नियोजित करावेत.