/अयोध्येतील राम मंदिरात नेमकी कशी झाली होती चोरी? डिलीट केलेले CCTV फुटेज लागले पोलिसांच्या हाती;मोठी अपडेट समोर!

अयोध्येतील राम मंदिरातील दानरक्कम गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची प्रगती झाली आहे. तपासादरम्यान हटविण्यात आलेले सीसीटीव्ही फुटेज फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने पुन्हा मिळवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या फुटेजच्या आधारे दान मोजणी प्रक्रियेदरम्यान रोख रक्कम कशी बाहेर काढली जात होती, याबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची चौकशी सुरू असून तपासाची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे.
राम मंदिरातील दानरक्कम गैरव्यवहाराच्या तपासात फॉरेन्सिक पथकाने हटविण्यात आलेले सीसीटीव्ही फुटेज रिक्वहर करण्यात आले आहेत. या व्हिडिओमुळे दान मोजणी कक्षात घडलेल्या हालचालींची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली आहे. या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या आधारे आरोपींची भूमिका अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, दान मोजणीच्या वेळी काही आरोपींनी रोख रक्कम कपड्यांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी लपवून बाहेर नेल्याचा संशय आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे यांची पडताळणी करून पोलिस या आरोपांची सत्यता तपासत आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत या सर्व बाबींची अधिकृत पुष्टी होणे बाकी आहे.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाच आरोपींची पोलिसांनी पुन्हा चौकशी केली आहे. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीसह इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि दान मोजणी प्रक्रियेतील नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. तपास यंत्रणा संपूर्ण गैरव्यवहाराची साखळी उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तपासादरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सीसीटीव्ही फुटेज ठरावीक कालावधीनंतर आपोआप हटविले जात असल्याने जुन्या घटनांची माहिती मिळविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहाराचा मागोवा घेणे कठीण झाल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.
दानरक्कम मोजणी, बँक खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष प्राप्त देणग्यांमधील तफावत यांचाही तपास सुरू आहे. संबंधित आर्थिक नोंदी, बँक व्यवहार आणि जबाबदार कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या प्रकरणातील तपास अद्याप सुरू असून पोलिसांकडून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, आर्थिक दस्तऐवज आणि आरोपींच्या जबाबांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जात आहे. अंतिम तपास अहवाल आल्यानंतरच गैरव्यवहाराचे नेमके स्वरूप, जबाबदारी आणि आर्थिक नुकसान किती झाले, याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. अधिकृत निष्कर्ष येईपर्यंत कोणत्याही दाव्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही.