Marathi News
नेहा चौधरी | Updated: Sep 20, 2025, 11:35 AM IST
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या 40,000 कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; उच्च न्यायालय म्हणाले '3 आत्यांसोबत...'

गेल्या 15 वर्षांपासून सिंधिया कुटुंबात 40,000 कोटींच्या संपत्तीचा वाद सुरु असून यावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या तीन आत्या वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे आणि उषा राजे यांच्यामध्ये मालमत्तेवरुन वाद सुरु आहे. हा वाद कोर्टात गेला आहे. 2010 मध्ये तिन्ही आत्यांनी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. आता ग्वाल्हेरमधील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या तीन आत्यांना हा वाद सामंजस्याने सोडवण्याचा आदेश दिला आहे. हे प्रकरण सोडवण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

2010 मध्ये उषा राजे, वसुंधरा राजे आणि यशोधरा राजे यांनी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. त्यांनी म्हटलंय की मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क आहे आणि त्यांना वाटा मिळाला पाहिजे. यावर ज्योतिरादित्य यांनीही दावा सादर केला. दोन्ही प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित होती. नंतर, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि 2017 पासून दिवाणी पुनरीक्षण प्रलंबित होते. मालमत्तेच्या वादाच्या दाव्यात एकूण 28 पक्षांची नावे देण्यात आली आहेत. 

कोणत्या मालमत्ता वादात आहेत?

1.24 दशलक्ष चौरस फूट आकाराचा जय विलास पॅलेस सिंधिया कुटुंबाकडे आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ₹10,000 कोटी आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी, सिंधिया कुटुंबाचे 100 हून अधिक कंपन्यांमध्ये शेअर्स होते.

शिवपुरीमध्ये माधव विलास पॅलेस, हॅपी विलास आणि जॉर्ज कॅसल कोठी यांसारखी मालमत्ता आहे.

उज्जैनमधील कालियादेह राजवाडा.

दिल्लीतील ग्वाल्हेर हाऊस, राजपूर रोडवरील एक भूखंड आणि सिंधिया व्हिला.

पुण्यातील पद्मविलास पॅलेस, वाराणसीतील सिंधिया घाट आणि गोव्यातील विठोबा मंदिर यासह इतर मालमत्तांचेही विभाजन करायचे आहे.

FAQ

1. सिंधिया कुटुंबातील संपत्ती वाद नेमका काय आहे?
सिंधिया कुटुंबातील संपत्ती वाद हा 15 वर्षांपासून चालू आहे, ज्यात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या तीन आत्यांमध्ये (वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे आणि उषा राजे) 40,000 कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर वाटणीचा वाद आहे. 2010 मध्ये आत्यांनी ज्योतिरादित्यांविरुद्ध खटला दाखल केला, आणि हा वाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

2. वादाची सुरुवात कशी झाली?
वादाची सुरुवात 1985 मध्ये राजमाता विजयाराजे सिंधिया यांच्या वसीयतपत्रापासून झाली, ज्यात त्यांनी आपल्या मुलगा माधवराव सिंधिया आणि नातू ज्योतिरादित्य सिंधियाला संपत्तीपासून वंचित ठेवले आणि मुलींना (आत्यांना) संपत्ती दिली. माधवराव यांच्या 2001 मधील मृत्यूनंतर ज्योतिरादित्य यांनी पारंपरिक हक्क सांगितला, ज्यामुळे 2010 मध्ये आत्यांनी खटला दाखल केला.

3. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वालियर खंडपीठाने (न्यायमूर्ती जी.एस. अहलूवालिया) 19 सप्टेंबर 2025 रोजी ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या तीन आत्यांना 90 दिवसांत सामंजस्याने वाद सोडवण्याचे आदेश दिले. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रोबेट प्रक्रियेचा विचार करून प्रकरण मागे घेण्याची परवानगी दिली. जर सामंजस्य झाले नाही तर प्रकरण पुन्हा न्यायालयात येईल.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

