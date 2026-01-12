English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारतातील 2 मोठ्या सरकारी बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाबाबत मोठी अपडेट; 25.5 कोटी ग्राहकांचे काय होणार? अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला पूर्ण प्लान

भारतातील 2 मोठ्या सरकारी बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी बँकाच्या विलीनीकरणाचा प्लान कसा असेल याची पूर्ण माहिती दिली. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 12, 2026, 09:22 PM IST
Banks Mergers Latest Update: भारतातील दोन मोठ्या सरकारी बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.  अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी पूर्ण प्लान जाहीर केला आहे. जागतिक स्तरावर जगातील सर्वात मोठ्या बँकांशी स्पर्धा करणाऱ्या बँका स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही भारतातील सर्वात मोठी बँक आहे. आता, दोन बँकांचे विलीनीकरण करून एक बँक तयार करण्याची योजना सुरू आहे जी SBI नंतर दुसरी सर्वात मोठी असेल असं निर्मला सीतारमण म्हाणाल्या. 

सरकार दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून भारतातील दुसरी सर्वात मोठी बँक निर्माण करण्याची तयारी करत आहे. एसबीआयच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येपेक्षा कमी असलेल्या 25.5 कोटी ग्राहकांसह एक महाकाय बँक निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचे विलीनीकर होणार आहे. 
दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण  

युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे. दोघांचेही मुख्यालय मुंबईत आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया (UBI) आणि बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या विलीनीकरणाची तयारी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. बँकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी, अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) कमी करण्यासाठी, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी हे विलीनीकरण नियोजित आहे.

बँकांचे विलीनीकरण कधी होणार?  

सरकार लहान बँका काढून टाकून एक मोठी बँक निर्माण करू इच्छिते, ज्यामुळे भारतीय बँका जागतिक बँकांविरुद्ध उभे राहू शकतील. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाच्या विलीनीकरणामुळे एक मोठी, मजबूत बँक निर्माण होईल. सरकार या प्रस्तावावर वेगाने काम करत आहे.   

विलीनीकरणामुळे काय साध्य होईल? 

देशात बँकांचे विलीनीकरण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 2017 ते 2020 दरम्यान, सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँका तयार केल्या. सहा बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. या विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 झाली. आता, प्रश्न असा आहे की, बँक विलीनीकरणाने काय साध्य होईल? लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केल्याने बँक खर्च आणि खर्च कमी होतो. ऑपरेटिंग खर्च कमी होतो आणि बँकांचे एनपीए कमी होतात. मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केल्याने सर्वोत्तम आणि सर्वात प्रगत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता होते. लहान बँकांना मोठ्या बँकांच्या उच्च-तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानाची उपलब्धता होते. बँकांमधील स्पर्धा वाढेल, ज्याचा ग्राहकांना फायदा होईल. 

बँकांच्या विलीनीकरणातून ग्राहकांना काय फायदा होणार?

 युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाच्या विलीनीकरणामुळे त्यांच्या खातेदारांवर परिणाम होईल. खातेधारकांना सुधारित सेवा आणि चांगले परतावे मिळतील. तथापि, ग्राहकांना काही कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. ठेवी, बचत आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर अपरिवर्तित राहतील. गृहकर्ज आणि कार कर्ज अपरिवर्तित राहतील. तथापि, शाखेचे नाव आणि पत्ता बदलल्याने पासबुक, चेकबुक आणि आयएफएससी कोड बदलतील. ही माहिती मिळविण्यासाठी लोकांना बँकेत जावे लागू शकते.  
 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

