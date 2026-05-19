/UIDAI कडून mAadhaar App बंद करण्याची घोषणा, भारतातील कोट्यवधी आधार धारकांवर काय परिणाम?

UIDAI Big Update: भारतातील कोट्यवधी आधारधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हणजेच UIDAI ने जुने ‘mAadhaar’ अॅप लवकरच बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून नागरिकांना नवीन Aadhaar App डाउनलोड करण्याचे आवाहन केले आहे. डिजिटल ओळख अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि गोपनीय बनवण्यासाठी हा मोठा बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या अॅपमध्ये फेस ऑथेंटिकेशन, QR-आधारित शेअरिंग आणि अधिक प्रायव्हसी कंट्रोल्स यांसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत.
UIDAI ने अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे mAadhaar अॅप “रिटायर” होणार असल्याची माहिती दिली आहे. अनेक वर्षांपासून वापरात असलेले हे अॅप आता टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार असून त्याऐवजी नवीन Aadhaar App वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जुने अॅप तांत्रिकदृष्ट्या मर्यादित होत चालल्याने आणि वाढत्या डिजिटल सुरक्षेच्या गरजांमुळे हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
UIDAI च्या नव्या अॅपमध्ये अनेक आधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात QR कोडद्वारे आधार माहिती शेअर करणे, ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक कंट्रोल आणि फेस ऑथेंटिकेशन यांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता प्रत्येक ठिकाणी पूर्ण आधार क्रमांक दाखवण्याची गरज राहणार नाही. यूजर्स आवश्यक तेवढीच माहिती शेअर करू शकणार आहे. त्यामुळे प्रायव्हसी अधिक सुरक्षित राहणार असल्याचा दावा UIDAI ने केला आहे.
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल फसवणूक आणि डेटा लीकच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. काही सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी जुन्या प्रणालीतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर UIDAI ने अधिक मजबूत सुरक्षा प्रणाली असलेले नवीन अॅप आणले आहे. फेस लॉगिन, सुरक्षित प्रमाणीकरण आणि नियंत्रित माहिती शेअरिंगमुळे नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा अधिक सुरक्षित राहील, असे सांगितले जात आहे.
UIDAI ने अद्याप जुने mAadhaar अॅपमधील डेटा आपोआप नवीन अॅपमध्ये ट्रान्सफर होईल का याबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे अनेक वापरकर्त्यांना नवीन अॅपमध्ये पुन्हा लॉगिन करून आधार माहिती, मोबाइल नंबर आणि कुटुंबातील सदस्यांचे प्रोफाइल नव्याने जोडावे लागू शकते. काही तंत्रज्ञान अहवालांनुसार, जुन्या अॅपचा डेटा थेट माइग्रेट न होण्याची शक्यता आहे.
नवीन Aadhaar App मध्ये एका डिव्हाइसवर पाचपर्यंत आधार प्रोफाइल व्यवस्थापित करण्याची सुविधा दिली गेली आहे. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांचे आधार तपशील एकाच अॅपमधून हाताळणे सोपे होणार आहे. वृद्ध नागरिक, लहान मुले किंवा डिजिटल व्यवहार कमी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे डॉक्युमेंट व्यवस्थापन आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे मानले जात आहे.
नवीन आधार अॅप अॅन्ड्रॉइड आणि iPhone दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्यात आले आहे. वापरकर्ते गुगल प्ले स्टोर किंवा अॅपल अॅप स्टोर वरून अधिकृत यूआयडीएआय आधार अॅप डाउनलोड करू शकतात. अॅप इंस्टॉल केल्यानंतर आधार क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबरद्वारे ओटीपी पडताळणी करून प्रोफाइल तयार करावे लागेल. यूआयडीएआयने फेक अॅप्सपासून सावध राहण्याचाही इशारा दिला आहे.
आधार आता बँकिंग, सरकारी योजना, SIM कार्ड, शिष्यवृत्ती, विमा आणि अनेक सेवांशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे आधार प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक बनवणे गरजेचे झाले होते. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन आधार अॅप हा भारताच्या डिजिटल ओळख व्यवस्थेतील मोठा बदल ठरू शकतो. प्रायव्हसी, वेगवान पडताळणी आणि कमी कागदपत्रांवर आधारित डिजिटल सेवा यामुळे भविष्यात नागरिकांना अधिक सोयीस्कर अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे.