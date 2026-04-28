  • अमेरिका पाण्याखाली तर युरोप गोठणार, महाप्रलय रोखण्यासाठी समुद्रात बांधणार अजस्र भिंत?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 28, 2026, 10:26 PM IST
जिओ-इंजिनिअरिंग

Ocean Dam: वातावरण बदलाचे भीषण परिणाम आता जगाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत. जर वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर अमेरिकेचा मोठा भाग पाण्याखाली जाण्याची आणि युरोपमध्ये हिमयुग अवतरण्याची भीती एका ताज्या संशोधनात व्यक्त करण्यात आलीय. या जागतिक संकटातून वाचण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी आता एक अतिशय धाडसी आणि अवाढव्य 'जिओ-इंजिनिअरिंग' प्रकल्प सुचवलाय. समुद्रातील 'अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन' (AMOC) या महत्त्वपूर्ण जलधारेला वाचवण्यासाठी रशिया आणि अलास्का दरम्यान समुद्रात एक प्रचंड मोठा बांध बांधण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

AMOC जलधारेचे अस्तित्व धोक्यात

'अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन' (AMOC) ही जगातील सर्वात महत्त्वाची समुद्री जलधारा मानली जाते. ही धारा उष्ण कटिबंधातील गरम पाणी उत्तरेकडे नेते आणि तिथले थंड पाणी दक्षिणेकडे आणते. यामुळे पृथ्वीचे तापमान संतुलित राहते. मात्र, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हिमनद्या वितळून समुद्रात गोड पाण्याचे प्रमाण वाढत आहे, ज्यामुळे या जलधारेचा वेग मंदावला आहे. जर ही धारा पूर्णपणे थांबली, तर पृथ्वीच्या हवामान चक्रात कधीही भरून न निघणारे बदल होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय. 

रशिया आणि अलास्का दरम्यान 'महाकाय बांध'

शास्त्रज्ञांनी सुचवलेला हा उपाय कल्पनेपलीकडचा आहे. 'लाईव्ह सायन्स'च्या अहवालानुसार, प्रशांत महासागर आणि आर्क्टिक महासागर यांना जोडणाऱ्या 'बेरिंग सामुद्रधुनी'मध्ये (Bering Strait) एक अवाढव्य बांध बांधण्याची योजना आहे. हा बांध रशिया आणि अमेरिकेचे अलास्का राज्य यांना जोडणारा असेल. या ठिकाणी समुद्राची खोली 54 मीटरपेक्षा कमी असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या असा बांध बांधणे शक्य असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे.

प्रकल्पाची व्याप्ती किती?

हा प्रकल्प केवळ एक भिंत नसून तीन वेगवेगळ्या बांधांची साखळी असतील. या सामुद्रधुनीची एकूण रुंदी 82 किलोमीटर आहे. यात मधोमध दोन छोटी बेटे असल्याने तीन टप्प्यात बांधणी करावी लागेल. यातील सर्वात मोठा बांध सुमारे 38 किलोमीटर लांबीचा असेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मानवी इतिहासातील हा सर्वात मोठा सागरी बांधकाम प्रकल्प ठरणार आहे.

अमेरिका आणि युरोपवर कोसळणार संकट

शास्त्रज्ञांच्या मते, जर AMOC जलधारा कोसळली, तर अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर समुद्राची पातळी झपाट्याने वाढेल, ज्यामुळे न्यूयॉर्क, मियामी यांसारखी शहरे पाण्याखाली जाऊ शकतात. दुसरीकडे, उत्तर युरोपमध्ये तापमानात 10 ते 15 अंशांची मोठी घट होऊन तिथे भीषण थंडी आणि बर्फाचे साम्राज्य पसरेल. शेती उद्ध्वस्त होईल आणि मानवी वस्तीला राहणे कठीण होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.

2026 पर्यंतची भीषण आकडेवारी

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधानुसार,2100 सालापर्यंत AMOC चा वेग 43% ते 59% टक्क्यांनी मंदावण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही शास्त्रज्ञांच्या मते हा वेग त्याही आधी कमी होऊ शकतो. ही जलधारा कमकुवत होणे म्हणजे निसर्गाचे 'एसी' (Air Conditioner) बंद होण्यासारखे आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जगाची अन्न साखळी विस्कळीत होईल.

भू-राजकीय आव्हाने कोणती?

हा प्रकल्प केवळ तांत्रिक नाही तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. हा बांध अशा ठिकाणी प्रस्तावित आहे जिथे रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या सीमा मिळतात. सध्याचे जागतिक तणाव पाहता, या दोन्ही देशांनी अशा मोठ्या प्रकल्पासाठी एकत्र येणे हे एक मोठे आव्हान आहे. शिवाय, समुद्राचा हा नैसर्गिक मार्ग बंद केल्यास सागरी जीवांवर आणि स्थानिक परिसंस्थेवर काय परिणाम होतील, याचा अद्याप ठोस अंदाज आलेला नाही.

धोक्याची सूचना 

नॅशनल सेंटर फॉर ॲटमॉस्फेरिक रिसर्चचे शास्त्रज्ञ एइक्स्यू हू यांच्या मते, बेरिंग सामुद्रधुनी बंद केल्याने AMOC मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते, परंतु दीर्घकाळात याचे परिणाम उलटही होऊ शकतात. हा केवळ एक तात्पुरता उपाय असू शकतो. हवामान बदलाच्या मुळाशी जाऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हाच अंतिम मार्ग आहे, अन्यथा असे कितीही बांध घातले तरी निसर्गाचा कोप रोखणे कठीण जाणार आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

