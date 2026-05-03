Water Crisis: भारतात आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जल संकट, धरणांची पाणीपातळी थेट 40 टक्क्यांच्या खाली; तुमच्यावर काय परिणाम?

India Biggest Crisis: उन्हाळ्याचा पारा चढत असतानाच भारतासमोर आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या जलसंकटाचे आव्हान उभे राहिले आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) ताज्या अहवालानुसार, देशातील 166 मुख्य जलाशयांची पाणीपातळी त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या 40 टक्क्यांहून खाली घसरली आहे. विशेषतः दक्षिण आणि मध्य भारतातील नद्यांच्या खोऱ्यांत परिस्थिती चिंताजनक असून, गंगा, गोदावरी आणि कृष्णा यांसारख्या मोठ्या नद्यांच्या पात्रात पाण्याची कमतरता भासू लागली आहे. यामुळे आगामी काळात पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठीच्या सिंचनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
देशातील महत्त्वाच्या 166 जलाशयांमध्ये सध्या त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या केवळ 38 ते 40 टक्के पाणी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही घट लक्षणीय आहे. एप्रिलअखेरपर्यंत अनेक मोठ्या धरणांनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली असून, मे महिन्यात उष्णतेची लाट तीव्र झाल्यास ही पातळी आणखी खाली जाण्याची भीती आहे. बिहारमधील चंदन धरणासारख्या प्रकल्पांनी आधीच 'झिरो लेव्हल' गाठली असून, अनेक राज्यांमध्ये पाण्याचे 'रेशनिंग' करण्याची वेळ आली आहे.
जलसंकटाचा सर्वाधिक फटका दक्षिण भारताला बसला आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांतील जलाशयांमध्ये सरासरी 30 टक्क्यांपेक्षा कमी साठा उरला आहे. कावेरी आणि कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील पाणी साठ्यात मोठी घट झाल्याने केवळ शेतीच नाही, तर बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई यांसारख्या महानगरांच्या पिण्याच्या पाण्यावरही टांगती तलवार आहे. पावसाअभावी आणि वाढत्या बाष्पीभवनामुळे येथील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केवळ धरणेच नाही, तर देशातील प्रमुख 20 नद्यांची खोरी सध्या कोरडी पडू लागली आहेत. गंगा, गोदावरी, नर्मदा आणि कृष्णा या नद्यांच्या उपनद्यांचे प्रवाह रोडावले आहेत. गंगा खोऱ्यातही पाण्याच्या उपलब्धतेत लक्षणीय घट झाली असून, याचा परिणाम उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील रब्बी पिकांच्या काढणीनंतरच्या सिंचनावर होत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा आणि तेलंगणातील काही भाग पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या छायेत आले आहेत.
2026 च्या सुरुवातीपासूनच भारताच्या जवळपास 70 टक्के भूभागावर पावसाने ओढ दिली आहे. मान्सूनपूर्व पावसाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य राहिल्याने जमिनीतील आर्द्रता संपली असून जलाशयांचे पुनर्भरण (Recharge) होऊ शकलेले नाही. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, जोपर्यंत मान्सूनचे आगमन होत नाही, तोपर्यंत ही तूट भरून निघणे कठीण आहे. परिणामी, भूजल पातळीतही कमालीची घट झाली आहे.
पाण्याच्या कमतरतेचा थेट परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत आहे. पाण्याची उपलब्धता नसल्याने उन्हाळी पिके आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. ऊस, कापूस आणि भात यांसारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांवर संकट आले आहे. जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर आगामी काळात अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खिळ बसण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पाणीटंचाईचा परिणाम केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून, शहरी भागांतही पाण्याचे भीषण दुर्भिक्ष जाणवत आहे. मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबादमधील डेटा सेंटर्स आणि आयटी पार्कलाही पाण्याचे व्यवस्थापन करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्यात कपात केल्याने उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो. अनेक शहरांत टँकर लॉबी सक्रिय झाली असून, पाण्यासाठी नागरिक लांबच लांब रांगा लावताना दिसत आहेत.
सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने तातडीने 'वॉटर ग्रीड' आणि पाणी बचतीचे आवाहन केले आहे. मात्र, गाळ साचल्यामुळे जलाशयांची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होणे आणि सिंचनाच्या जुन्या पद्धती हे मूळ प्रश्न कायम आहेत. भविष्यात अशा संकटांची तीव्रता कमी करण्यासाठी हवामान बदलाशी अनुकूल जलव्यवस्थापन, सूक्ष्म सिंचन (Drip Irrigation) आणि पावसाच्या पाण्याचे नियोजन (Rainwater Harvesting) यांवर युद्धपातळीवर काम करणे अनिवार्य झाले आहे.