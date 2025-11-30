English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2026 पासून बँकिंग क्षेत्रात सर्वात मोठा बदल! आरबीआयने रद्द केली 5673 परिपत्रके, 244 नवीन मास्टर गाईडलाईन जारी

1 जानेवारी 2026 पासून बँकिंग क्षेत्रात सर्वात मोठा बदल होणार आहे.  आरबीआयने रद्द केली 5673 परिपत्रके रद्द करत 244 नवीन मास्टर गाईडलाईन जारी केली आहे. ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 30, 2025, 09:08 AM IST
RBI New guidelines for banking sector : रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकिंग व्यवस्थेत मोठा बदल केला आहे. 5,000 हून अधिक परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत. 1944 पासून लागू असलेली ही परिपत्रके आता उपयुक्त राहिली नाहीत असे सांगत आरबीआयने परिपत्रके रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, 9,000 हून अधिक परिपत्रके 244 मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहेत.

डेप्युटी गव्हर्नर एससी मुर्मू यांनी आरबीआयच्या या निर्णयाची माहिती दिवी. यामुळे बँकांना सर्व नियम एकाच ठिकाणी मिळतील, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या कामाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे सहजपणे वाचता येतील. आरबीआयच्या या बदलांचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल याबाबत देखील एससी मुर्मू यांनी माहिती दिली. सरकारी सिक्युरिटीजशी जोडलेल्या कर्जांबाबतच्या परिपत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, याचा परिणाम सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करणाऱ्यांवर होऊ शकतो. आरबीआयने डिजिटल बँकिंगसाठी सात मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वे देखील स्थापित केली आहेत, ज्याचा परिणाम केवळ बँकांवरच नाही तर ग्राहकांवरही होऊ शकतो.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देताना, डेप्युटी गव्हर्नर म्हणाले की, हजारो परिपत्रकांचा आढावा घेतल्यानंतर, आरबीआय अधिकाऱ्यांनी 1944 पासूनची अनेक परिपत्रके रद्द केली आहेत. शिवाय, अनेक परिपत्रके 244 मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एकत्रित करण्यात आली आहेत. आरबीआयने त्यांच्या परिपत्रकांमध्ये बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तथापि, हे किती काळ टिकेल याची माहिती अद्याप शेअर केलेली नाही. आरबीआयने ऑक्टोबरमध्ये 238 मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा सादर केला होता. आता, शुक्रवारी, 244 मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. हे नवीन नियम ११ प्रकारच्या नियंत्रित संस्थांना लागू होतील, जसे की व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका, शहरी आणि ग्रामीण सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि एनबीएफसी. यामुळे देशात व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि अनुपालनाचा दबाव कमी होईल असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.

