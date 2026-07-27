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बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठा क्राईम! बँक ऑफ बडोदाचा 1TB डेटा लीक; ग्राहकांची नावासहित सर्व पर्सनल माहिती लीक

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक असलेल्या बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) बाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बँक ऑफ बडोदाचा 1TB डेटा लीक झाला. यात ग्राहकांची अत्यंत महत्वाची महािती आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:02 PM IST
बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठा क्राईम! बँक ऑफ बडोदाचा 1TB डेटा लीक; ग्राहकांची नावासहित सर्व पर्सनल माहिती लीक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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