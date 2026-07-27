/बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठा क्राईम! बँक ऑफ बडोदाचा 1TB डेटा लीक; ग्राहकांची नावासहित सर्व पर्सनल माहिती लीक

बँक ऑफ बडोदा : भारताच्या बँकिंग क्षेत्राच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घडामोड घडली आहे. देशातील सहाव्या क्रमांकाची सरकारी बँक असलेल्या बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) बाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका हॅकरने बँकेच्या सिस्टीममध्ये घुसखोरी करून लाखो ग्राहकांचा अत्यंत संवेदनशील डेटा लीक केल्याचा दावा केला आहे. हॅकरने 1 टीबी संवेदनशील डेटा चोरुन तो डार्क वेबवर विनामूल्य अपलोड केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या डेटामध्ये भारतातील विविध शाखांमधील ग्रहाकांचे आधार क्रमांक, नावे आणि कर्जाच्या तपशिलासारखी वैयक्तिक तसेच कॉर्पोरेट बँकिंग माहितीचा समावेश आहे.
बँक ऑफ बडोदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) किंवा कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) कडून याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. डेटा खरा असेल, तर ग्राहकांना फिशिंग हल्ले, ओळख चोरी आणि आर्थिक फसवणुकीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
बँक, CERT-In किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून याला दुजोरा मिळालेला नाही. हॅकरने 1 टीबी संवेदनशील डेटा चोरल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये बचत आणि चालू खात्याची माहिती, कर्जाची माहिती, नेटबँकिंग वापरणाऱ्या ग्राहकांची माहिती, एनआरआय आणि कॉर्पोरेट बँकिंग सेवांची माहिती, ग्राहक सहाय्यता माहिती आणि शाखा किंवा एटीएमच्या नोंदी यांचा समावेश आहे. 25 जुलै रोजी 'ransomeware.live' या डार्क वेब ट्रॅकिंग साइटद्वारे या डेटा लीकची माहिती मिळाली.
लीक झालेला डेडा ऑनलाइन अपलोड करण्यात आला आहे. या डेटामध्ये बँक ऑफ बडोदाची अंतर्गत कागदपत्रे आणि ग्राहकांची माहिती समाविष्ट होती. यामध्ये शाखा ऑडिट, कर्ज मूल्यांकन कागदपत्रे, अंतर्गत पत्रव्यवहार, दक्षता तपासणी, बॉबवर्ल्ड ऑडिट अहवाल आणि देशभरातील बँक ऑफ बडोदाच्या विविध शाखांमधील ग्राहकांच्या डेटाचा देखील समावेश आहे.
लीक झालेल्या डेटामध्ये ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती जसे की नाव, मोबाईल नंबर आणि आधार कार्ड नंबर यांचा समावेश आहे.
बचत आणि चालू खात्याचा तपशील, नेटबँकिंग वापरकर्त्याची माहिती. ग्राहकांची कर्ज कागदपत्रे, अनिवासी भारतीयांची बँकिंग नोंदी आणि कॉर्पोरेट बँकिंग संबंधित फायली. बँकेचे अंतर्गत लेखापरीक्षण, शाखा दक्षता तपासणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल बँक ॲपशी जोडलेले आहेत.
इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तात्काळ बदलावा.
हॅकर्सनी आधार क्रमांक लीक केल्याचा दावा करण्यात आला आहे यामुळे, UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटला किंवा mAadhaar ॲपला भेट देऊन बायोमेट्रिक्स लॉक केल्यास आधारचा गैरवापर टाळता येईल. बँकेचा कर्मचारी असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद कॉल, एसएमएस किंवा ईमेलवर विश्वास ठेवू नका. कोणताही संशयास्पद व्यवहार तात्काळ ओळखण्यासाठी तुमच्या बँक खात्याचे स्टेटमेंट नियमितपणे तपासावे.