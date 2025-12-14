भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठी घडामोड; भाजपकडून नव्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा

Nitin Nabeen Becomes Bjp National Executive Presiden : भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा पेच सुटला आहे. भाजपकडून नव्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहार सरकारमध्ये मंत्री असलेले नितीन नबिन (वय 45) भाजपचे नवे कार्यकारी अध्यक्ष झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) एक मोठा संघटनात्मक निर्णय घेतला आहे.
या नियुक्तीकडे बिहार तसेच राष्ट्रीय राजकारणात भाजपचे धोरणात्मक बळकटीकरण म्हणून पाहिले जात आहे. पक्ष नेतृत्वाने त्यांचा संघटनात्मक अनुभव, तळागाळातील उपस्थिती आणि प्रशासकीय क्षमता यांचा हवाला देत त्यांना ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. नितीन नबीन भाजपचे सर्वात तरुण अध्यक्ष बनले आहेत. ही नियुक्ती 14 डिसेंबर 2025 पासून तात्काळ लागू होत आहे. या संदर्भात पक्षाने औपचारिक संघटनात्मक आदेश जारी केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ही नियुक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाने केली आहे. या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, सध्या बिहार सरकारमध्ये मंत्री असलेले नितीन नबीन आता राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्या स्वीकारतील.
बिहारमधील नितीश कुमार सरकारमध्ये रस्ते बांधकाम मंत्री असलेले नितीन नबीन हे सध्या पाटण्यातील बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. नबीन हे विद्यार्थी राजकारणातून विविध पक्षीय पदांवर पोहोचले आहेत. त्यांना एक शिस्तबद्ध संघटक आणि जलद निर्णय घेणारा नेता म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी बिहार भाजपमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत, ज्यात राज्य पातळीवर संघटना मजबूत करणे समाविष्ट आहे.
नितीन नवीन यांचा जन्म पाटणा येथे झाला. त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार होते. वडिलांच्या निधनानंतर नितीन नवीन यांनी सक्रियपणे निवडणूक राजकारणात प्रवेश केला आणि लवकरच स्वतःला स्थापित केले. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चामध्ये सक्रिय भूमिका बजावली, जिथे त्यांच्या संघटनात्मक कौशल्यांना मान्यता मिळाली.
नितीन नबीन हे पाटण्याच्या बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत आणि त्यांनी सलग पाचव्यांदा जनतेचा विश्वास जिंकला आहे. त्यांनी पहिल्यांदा 2006 च्या पोटनिवडणुकीत विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी 2010, 2015, २०२० आणि 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 98,299 मते मिळवली आणि आरजेडी उमेदवार रेखा कुमारी यांचा 51,936 मतांनी पराभव केला, जो त्यांचा आजपर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मानला जातो.