English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजपर्यंतची सर्वात मोठी गूड न्यूज! G स्कीममध्ये 100 टक्के निधी सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवता येणार

केंद्र सरकारकडे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. यूपीएस आणि एनपीएस अंतर्गत, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना आणखी दोन पर्याय दिले आहेत. सरकारी कर्मचारी बऱ्याच काळापासून ही मागणी करत आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 25, 2025, 04:28 PM IST
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजपर्यंतची सर्वात मोठी गूड न्यूज! G स्कीममध्ये 100 टक्के निधी सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवता येणार

Govt Provides Two More Options to Employee : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्रवा मोठी गूड न्यूज आहे.  अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले की सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ( NPS ) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी "जीवन चक्र" आणि "संतुलित जीवन चक्र" असे दोन आणखी गुंतवणूक पर्याय मंजूर केले आहेत . केंद्र सरकारी कर्मचारी आता NPS आणि UPS अंतर्गत विविध गुंतवणूक पर्यायांमधून निवडू शकतात.

Add Zee News as a Preferred Source

जीवन चक्र LC-25

हा पर्याय जास्तीत जास्त 25% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जो हळूहळू 35 वर्षांच्या वयापासून 55 वर्षांच्या वयापर्यंत कमी होतो . संतुलित जीवन चक्र (BLC): हा पर्याय जास्तीत जास्त 25% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जो हळूहळू 45 वर्षांच्या वयापासून 55 वर्षांपर्यंत कमी होतो. हा पर्यायामुळे कर्मचाऱ्यांना इच्छित असल्यास दीर्घ कालावधीसाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. अनुमती देतो.

इतर विद्यमान पर्याय

LC-75 हा पर्याय जास्तीत जास्त 75% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जो हळूहळू 35 वर्षांच्या वयापासून 55 वर्षांपर्यंत कमी होतो. तर,  LC-50 हे निवृत्ती निधीच्या कमाल 50% इक्विटी गुंतवणुकीला मर्यादित करते.  G स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांना सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करता येते, जी कमी जोखीम पर्याय आहे.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अधिक गुंतवणूक पर्याय हवे होते, अशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, निवृत्ती नियोजनात अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार त्यांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन करण्यास अनुमती देण्यासाठी हे पर्याय डिझाइन केले आहेत.

FAQ

1 सरकारने कोणते नवीन गुंतवणूक पर्याय मंजूर केले आहेत?
अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी "जीवन चक्र (LC-25)" आणि "संतुलित जीवन चक्र (BLC)" हे दोन नवीन गुंतवणूक पर्याय मंजूर केले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना विविध गुंतवणूक पर्यायांमधून निवड करता येईल.

2 जीवन चक्र (LC-25) पर्याय काय आहे?
हा पर्याय जास्तीत जास्त २५% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो. ही गुंतवणूक ३५ वर्षांच्या वयापासून हळूहळू कमी होत ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत पोहोचते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घ कालावधीसाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येईल, जे त्यांच्या इच्छेनुसार निवृत्ती नियोजनात लवचिकता देईल.]

3 संतुलित जीवन चक्र (BLC) पर्याय काय आहे?
हा पर्याय देखील जास्तीत जास्त २५% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो. ही गुंतवणूक ४५ वर्षांच्या वयापासून हळूहळू कमी होत ५५ वर्षांपर्यंत पोहोचते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ इक्विटी गुंतवणुकीचा फायदा घेता येईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Biggest Good News for Govt EmployeesGovt Provides Two More OptionsGOVT Employees In Ups npsसरकारी कर्मचारी

इतर बातम्या

शेर अभी भी जिंदा है! रोहित शर्माचं 50 वं आंतरराष्ट्रीय शतक,...

स्पोर्ट्स