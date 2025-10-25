सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजपर्यंतची सर्वात मोठी गूड न्यूज! G स्कीममध्ये 100 टक्के निधी सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवता येणार

Govt Provides Two More Options to Employee : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्रवा मोठी गूड न्यूज आहे. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले की सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ( NPS ) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी "जीवन चक्र" आणि "संतुलित जीवन चक्र" असे दोन आणखी गुंतवणूक पर्याय मंजूर केले आहेत . केंद्र सरकारी कर्मचारी आता NPS आणि UPS अंतर्गत विविध गुंतवणूक पर्यायांमधून निवडू शकतात.
हा पर्याय जास्तीत जास्त 25% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जो हळूहळू 35 वर्षांच्या वयापासून 55 वर्षांच्या वयापर्यंत कमी होतो . संतुलित जीवन चक्र (BLC): हा पर्याय जास्तीत जास्त 25% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जो हळूहळू 45 वर्षांच्या वयापासून 55 वर्षांपर्यंत कमी होतो. हा पर्यायामुळे कर्मचाऱ्यांना इच्छित असल्यास दीर्घ कालावधीसाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. अनुमती देतो.
LC-75 हा पर्याय जास्तीत जास्त 75% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जो हळूहळू 35 वर्षांच्या वयापासून 55 वर्षांपर्यंत कमी होतो. तर, LC-50 हे निवृत्ती निधीच्या कमाल 50% इक्विटी गुंतवणुकीला मर्यादित करते. G स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांना सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करता येते, जी कमी जोखीम पर्याय आहे.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अधिक गुंतवणूक पर्याय हवे होते, अशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, निवृत्ती नियोजनात अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार त्यांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन करण्यास अनुमती देण्यासाठी हे पर्याय डिझाइन केले आहेत.
FAQ
1 सरकारने कोणते नवीन गुंतवणूक पर्याय मंजूर केले आहेत?
अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी "जीवन चक्र (LC-25)" आणि "संतुलित जीवन चक्र (BLC)" हे दोन नवीन गुंतवणूक पर्याय मंजूर केले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना विविध गुंतवणूक पर्यायांमधून निवड करता येईल.
2 जीवन चक्र (LC-25) पर्याय काय आहे?
हा पर्याय जास्तीत जास्त २५% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो. ही गुंतवणूक ३५ वर्षांच्या वयापासून हळूहळू कमी होत ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत पोहोचते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घ कालावधीसाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येईल, जे त्यांच्या इच्छेनुसार निवृत्ती नियोजनात लवचिकता देईल.]
3 संतुलित जीवन चक्र (BLC) पर्याय काय आहे?
हा पर्याय देखील जास्तीत जास्त २५% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देतो. ही गुंतवणूक ४५ वर्षांच्या वयापासून हळूहळू कमी होत ५५ वर्षांपर्यंत पोहोचते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ इक्विटी गुंतवणुकीचा फायदा घेता येईल.