भारतात सर्वात मोठा राजकीय भूकंप! एक मोठा पक्ष दोन-तृतीयांश खासदारांसह भाजपमध्ये विलीन होणार? महाराष्ट्रात जे उद्धव ठाकरे, शरद पवारांसोबत घडलं तसंच...

वनिता कांबळे | Updated: Apr 24, 2026, 04:56 PM IST
2/3rd AAP Rajya Sabha MPs Merging Into BJP  Raghav Chadha's Big Announcement : महाराष्ट्रात जे उद्धव ठाकरे, शरद पवारांसोबत घडलं आता तसंच अरविंद केजरीवाल यांच्यासह घडताना दिसत आहे. भारतात सर्वात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. आम आदमी पक्षाचे दोन-तृतीयांश खासदारांसह भाजपमध्ये विलीन होणार आहेत. 'आप'चे संस्थापक सदस्य आणि राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी पक्ष सोडण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या  अनेक खासदार आप पक्ष सोडमार आहेत. हे सर्वजण भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. 

राजीनामा देताना 'आप'चे दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त राज्यसभा खासदार आमच्यासोबत असल्याचा दावा राघव चड्ढा यांनी केला. . हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी आणि अशोक मित्तल यांच्यासह अनेक नेते राघव चड्ढा यांच्यासोबत पक्ष सोडणार आहे. राज्यसभेत 'आप'चे 10 खासदार आहेत, त्यापैकी सात पंजाबचे आणि तीन दिल्लीचे आहेत. राघव चड्ढा, संदीप सिंग आणि अशोक मित्तल हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. लवकरच ते भाजप  अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेऊन भाजप प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत.

केजरीवाल यांना मोठा धक्का

राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे एकूण 10 खासदार आहेत.  त्यापैकी सात खासदार पंजाबचे तर 3 खासदार दिल्लीचे आहेत. राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल या तीन प्रमुख खासदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन औपचारिकपणे पक्ष सोडण्याची घोषणा केली. तसेच भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचेही जाहीर केले. पक्षाचे दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त राज्यसभा खासदार त्यांच्या पाठीशी असून सर्वजण भाजपमध्ये सहभाही होणार असल्याचा दावा  या तीन खासदारांनी पत्रकार परिषदते केला. आम आदमी पक्षाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. 

महाराष्ट्रात झाला होता मोठा राजकीय भूकंप

महाराष्ट्रातही असाच मोठा राजकीय भूकंप झाला होता.  एकनाथ शिंदे  40 आमदारांना घेऊन शिवसेनेतून बाहेर पडले. यामुळे शिवसेना पक्ष फुटला. 40 आमदारांचा गट घेऊन एकनाथ शिंदे भाजपसोबत सत्तेत सामील झाले. तर, राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अजित पवार यांनी देखील आपला वेगळ गट स्थापन केला आणि या गटाला घेऊन भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले. आता   अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षात देखील उभी फूट पडली आहे. राघव चड्ढा यांच्यासह  आपचे दोन-तृतीयांश खासदार भाजपमध्ये विलीन होणार आहेत. 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

