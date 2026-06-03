/प. बंगालमध्ये महाराष्ट्रासारखा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप, ममता बॅनर्जींना धक्का, 58 आमदार फुटले, विधिमंडळ नेताही ठरवला

Mamata Banerjee Vs Sandipan Saha Ritabrata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये महाराष्ट्रासारखा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासह जे घडलं तसचं काहीसे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींसोबत घडताना दिसत आहे. ममता बॅनर्जींचा पक्ष फुटला आहे. 58 आमदारांनी वेगळा गट तयार केला आहे. 58 आमदारांनी ऋतब्रता बॅनर्जी यांना नेतेपदी निवडले आहे.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी राजकीय उलथापालथ होत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह समोर आला आहे. पक्षातून काढून टाकलेले नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील 58 बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस यांना पाठिंब्याचे पत्र सादर करून, आपली पक्षाचे नवे विधिमंडळ नेते म्हणून निवड केली आहे. पक्षांतरबंदी कायदा टाळण्यासाठी 80 पैकी किमान 54 आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती, तर बंडखोर गटाने 58 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला आहे.
पक्षातून काढून टाकलेले आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली साठ आमदारांनी एक वेगळा गट स्थापन केला आहे. आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांना पाठिंब्याचे पत्र सादर करून, त्यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, ज्याला अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे असा दावा ऋतब्रता यांनी केला आहे. जावेद खान, संदीपान साहा आणि सिउली साहा यांची उपनेतेपदी, तर अख्रुझमान यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. बंडखोर गट आपल्या पत्रात ममता बॅनर्जी यांना पक्षाध्यक्ष म्हणत असला तरी, तो अभिषेक बॅनर्जी यांचे नेतृत्व आणि विधिमंडळ पक्षासंदर्भातील त्यांचे निर्णय स्वीकारण्यास नकार देत आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीशी संबंधित ठरावावर बनावट सह्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर ऋतब्रता बॅनर्जी आणि संदीपान साहा यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले, त्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.
याची तुलना महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीशी केली जात आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अध्यक्ष कोणाला मान्यता देतील आणि कोणावर कारवाई होऊ शकते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला दिले जाईल? असे देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष फोडला. 40 पेक्षा जास्त आमदारांना घेऊन ते शिवसेना पक्षातून बाहेर पडले. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा केला. तर, राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अजित पवार 40 आमदारांचा एक गट घेऊन शिवसेना भाजपसह सत्तेत सहभागी झाले. शिंदे आणि अजित पवार गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले असले तरी यावर सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे नाव तसेच वाद याबाबच खटला सुरु आहे.