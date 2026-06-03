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प. बंगालमध्ये महाराष्ट्रासारखा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप, ममता बॅनर्जींना धक्का, 58 आमदार फुटले, विधिमंडळ नेताही ठरवला

पश्चिम बंगालमध्ये महाराष्ट्रासारखा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे.  ममता बॅनर्जींना धक्का बसला आहे. TMC पक्षाचे 58 आमदार फुटले आहेत. यांनी विधिमंडळ नेताही ठरवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:59 PM IST
प. बंगालमध्ये महाराष्ट्रासारखा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप, ममता बॅनर्जींना धक्का, 58 आमदार फुटले, विधिमंडळ नेताही ठरवला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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