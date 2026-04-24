  • Explainer: मान्सून 2026 बाबत सर्वात मोठी अपडेट; पहिला पाऊस कधी पडणार? हवामान खात्याने वर्तवला अंदाज, डायरेक्ट तारीख केली जाहीर

Explainer: मान्सून 2026 बाबत सर्वात मोठी अपडेट; पहिला पाऊस कधी पडणार? हवामान खात्याने वर्तवला अंदाज, डायरेक्ट तारीख केली जाहीर

भारतात उष्णतेची लाट आली आहे. भयानक उष्णतेमुळे सर्वजण हैराण झाले आहेत. सर्वांचेच डोळे पावसाकडे लागले आहेत. अशातच पहिला पाऊस कधी पडणार याबाबत हवामान  खात्याने अंदाज वर्तवला. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 24, 2026, 06:32 PM IST
Explainer: मान्सून 2026 बाबत सर्वात मोठी अपडेट; पहिला पाऊस कधी पडणार? हवामान खात्याने वर्तवला अंदाज, डायरेक्ट तारीख केली जाहीर

India Monsoon 2026 : देशात उष्णतेची लाट आली. भारतातील निम्म्याहून अधिक राज्यांत भयानक उष्णता निर्माण झाली आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत पारा 40 ते 45 अंशांच्या दरम्यान पोहचला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) येत्या काही दिवसांत आणखी उष्णतेच्या लाटा येण्याचा इशारा दिला. तर, सर्वांना प्रतिक्षा आहे ती मान्सूनची. मान्सून 2026 बाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी समोर आली आहे. मान्सून बाबत हवामान  खात्याने अंदाज वर्तवला आहे.  पहिला पाऊस कधी पडणार याची तारीख हवामान खात्याने जाहीर केली आहे. 

बुधवारी महाराष्ट्रातील वर्धा आणि ओडिशातील झारसुगुडा येथे दुपारचे तापमान 44.6 नोंदले गेले. देशात नोंदले गेलेले सर्वोच्च तापमान ठरले. देशभरात 16 शहरांमध्ये गुरुवारी पारा 43 अंशांच्या वर राहिला. तर मुंबईमध्येही वैशाखाचे चटके जाणवत आहेत. मुंबईमध्ये गुरुवारी सांताक्रूझ येथे 35.9 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. हे तापमान प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक जाणवल्याचेही मुंबईकरांनी सांगितले. 

राजस्थानात वाढते तापमान आणि याचा सामान्य जनजीवनावर होत असलेला गंभीर परिणाम पाहता राज्य सरकारने काही उपाययोजना सुरू केल्या असून, रस्ते तापून उष्णता वाढू नये म्हणून या रस्त्यांवर पाण्याचा मारा करण्यात येत आहे. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने शाळांचा वेळांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्वचजण पावसाकडे डोळे लावून बसले आहेत. 

नवीन हवामान अंदाजानुसार, यावर्षी नैऋत्य मोसमी पाऊस नेहमीपेक्षा लवकर येण्याची शक्यता आहे. यामुळे मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत दक्षिण भारतातील अनेक भागांमध्ये चांगला पाऊस पडू शकतो असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.
मान्सून लवकर दाखल होण्याची चिन्हे 

युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग (ECMWF) नुसार, मान्सून लवकर दाखल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.  2025 मध्ये, 27 ते 29 मे दरम्यान मान्सून केरळमध्ये  दाखल होण्याचा अंदाज होता, परंतु त्याला आणखी उशीर झाला. त्याचप्रमाणे, यावेळीही मान्सून नियोजित वेळेपेक्षा लवकर दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सर्वात आधी मान्सून पोहोचतो. यावेळी 18 ते 25 मे दरम्यान मान्सून सुरू होण्याचा अंदाज आहे. 

सध्याची स्थिती पाहता हिंद महासागरातून येणारे बाष्पयुक्त वारे बंगालच्या उपसागरावर आणि अंदमान समुद्रावर तयार होत आहेत. याची तीव्रता वाढत आहे. या वाऱ्यांमुळे या भागांमध्ये सामान्यपेक्षा 30 ते 60 मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडू शकतो.
केरळ आणि तामिळनाडूच्या दक्षिण भागात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडू शकतो

अंदमानच्या उत्तरेला उष्णकटिबंधीय स्थिती निर्माण होऊ शकते. 20 ते 40 टक्के असा प्रकारची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  मान्सूनला पुढे नेण्यास उष्णकटिबंधीय स्थिती फरा महत्वाची आहे. यामुळे अधिक आर्द्रता खेचून आणतात आणि पावसाच्या प्रक्रियेला गती देतात. 25 मे ते 1 जून दरम्यान मान्सून आणखी पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. या काळात, आग्नेय अरबी समुद्रावर जोरदार पश्चिमी वारे वाहू शकतात, जे आर्द्रता थेट भारताच्या नैऋत्य किनारपट्टीकडे वाहून आणतील. यामुळे केरळ आणि तामिळनाडूच्या दक्षिण भागात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडू शकतो. यामुळे महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय होऊ शकतो. 

दक्षिण भारताला दिलासा

दक्षिण भारतासाठी हा मान्सून दिलासादायक ठरणार आहे. पाऊस लवकर आला शेती वेळेवर सुरू होऊ शकेल. हवामानावर परिणाम करणारे काही प्रमुख घटकही यावर्षी मान्सूनच्या बाजूने असल्याचे दिसत आहे. यापैकी एक म्हणजे हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD). जेव्हा हिंद महासागराच्या पश्चिम भागातील पाणी पूर्व भागातील पाण्यापेक्षा अधिक उष्ण असते, तेव्हा त्याला सकारात्मक IOD म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत, अधिक आर्द्रता भारताकडे वाहते आणि मान्सून सामान्यतः अधिक जोरदार असतो. यावेळी, IOD मान्सूनच्या बाजूने असू शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

तीव्र उष्णतेचा मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता

तीव्र उष्णतेचा मान्सूनवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  वाढलेल्या उष्णतेमुळे समुद्रावरून येणारे वारे लवकर वाहू लागतील, ज्यामुळे मान्सून लवकर येण्यास मतद होवू शकते. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, सागरी आणि वातावरणीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले नाहीत. 25 मे च्या सुमारास मान्सून भारतात दाखल होऊ शकतो. सध्याच्या संकेतांनुसार, या वर्षीचा मान्सून नेहमीपेक्षा लवकर येऊ शकतो. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

