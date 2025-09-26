English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील! लक्ष्मी मित्तल यांनी 3100000000 रुपयांना खरेदी केला 31,860 चौरस फूटांचा भव्य बंगला

दिल्लीच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये एक मोठा करार झाला आहे.   लक्ष्मी मित्तल यांनी 3100000000 रुपयांना  31,860 चौरस फूटांचा भव्य बंगला खरेदी केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 26, 2025, 05:18 PM IST
Billionaire Lakshmi Mittal's Company Buys Bungalow In Delhi In 310 Crore :  भारताता मालमत्तेच्या किंमतींने उच्चांकी दर गाठले आहेत. अशातच राजधानी दिल्लीत भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील झाली आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या स्टील टायकून लक्ष्मी मित्तल यांनी दिल्लीच्या  लुटियन्स परिसरात अलिशान बंगला खरेदी केला आहे.  3100000000 रुपयांना हा बंगला खरेदी केला बंगला. या प्रॉपर्टी डीलची सध्या जोरदार चर्चा आहे. 

लक्ष्मी मित्तल हे चीनबाहेर जगातील सर्वात मोठी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तलचे अध्यक्ष आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, लक्ष्मी मित्तल यांची एकूण संपत्ती 26.9 अब्ज डॉलर इतकी आहे. मित्तला यांच्या मुंबईस्थित जेंटेक्स मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दिल्लीच्या एपीजे अब्दुल कलाम रोडवरील 3,540 चौरस यार्डचा बंगला 310 कोटी रुपयांना खरेदी केला. ही कंपनी स्टील उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांच्याशी जोडलेली आहे. वृत्तानुसार, जूनमध्ये या बंगल्याची नोंदणी झाली होती, ज्यावर अंदाजे 22 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली होती. 

हा बंगला 1930 मध्ये अलवर येथील एका राजघराण्याने बांधला होता. त्याचे मालक यशवंत सिंग होते, ज्यांना अलवरचे महाराज कुमार यशवंत सिंग म्हणून ओळखले जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला यशवंत सिंग यांनी दिल्लीच्या गोल्फ लिंक्स परिसरात 100 कोटी रुपयांना एक बंगला खरेदी केला होता. 3,540 चौरस यार्ड म्हणजेच 31,860 चौरस फूट पसरलेला आहे. हा बंगला प्रति चौरस यार्ड 8.75 लाख रुपयांना विकण्यात आला. लुटियन्स बंगला झोन (LBZ) हिरवळ आणि जुन्या इमारतींनी वेढलेला आहे. त्याच्या वारशाचे जतन करण्यासाठी कडक बांधकाम आणि नूतनीकरणाचे नियम आहेत.

सूर्य कुमार कनोडिया हे जेंटेक्स मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांपैकी एक आहेत. जेंटेक्स मर्चंट्स आणि लक्ष्मी मित्तल यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास  नकार दिला आहे. लक्ष्मी मित्तल यांच्याकडे लुटियन्सच्या दिल्लीतील पृथ्वीराज रोडवर आधीच एक बंगला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या करारावरून लुटियन्सच्या दिल्लीत मोठ्या बंगल्यांची सतत मागणी असल्याचे स्पष्ट होते. अनेक प्रमुख उद्योगपती आणि जागतिक व्यावसायिक कुटुंबांनी तेथे मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत.

लक्ष्मी मित्तल भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहेत आणि जागतिक स्तरावर 82 व्या क्रमांकावर आहेत. या वर्षी त्यांची एकूण संपत्ती 7.26 अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. लक्झेंबर्गमध्ये मुख्यालय असलेले आर्सेलर मित्तल 15 देशांमध्ये कार्यरत आहे. गेल्या वर्षी त्यांचे उत्पन्न 62.4 अब्ज डॉलर्स होते. मित्तल लंडनमध्ये राहतात, जिथे त्यांच्याकडे अनेक मालमत्ता आहेत.

FAQ

1. लक्ष्मी मित्तल यांच्या कंपनीने नेमका काय खरेदी केली आहे?
लक्ष्मी मित्तल यांच्या मुंबईस्थित जेंटेक्स मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दिल्लीच्या लुटियन्स परिसरातील एपीजे अब्दुल कलाम रोडवरील अलिशान बंगला ३१० कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. हा बंगला ३,५४० चौरस यार्ड (३१,८६० चौरस फूट) आकाराचा आहे आणि प्रति चौरस यार्ड ८.७५ लाख रुपयांना विकला गेला.

2 हा बंगला कोणी विकला आणि त्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
हा बंगला अलवर राजघराण्यातील यशवंत सिंग यांनी विकला. हा बंगला १९३० मध्ये अलवरच्या राजघराण्याने बांधला होता. यशवंत सिंग हे अलवरचे महाराज कुमार म्हणून ओळखले जातात. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी दिल्लीच्या गोल्फ लिंक्स परिसरात १०० कोटी रुपयांना दुसरा बंगला खरेदी केला होता.

3 या डीलची नोंदणी कधी झाली आणि स्टॅम्प ड्युटी किती भरली गेली?
या बंगल्याची नोंदणी जून २०२५ मध्ये झाली होती. यावर अंदाजे २२ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली होती. ही भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील मानली जात आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

