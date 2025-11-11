दिल्ली स्फोटाचे दशतवादी डॉक्टरांशी केनक्शन! MBBS चे शिक्षण घेतले आणि... तपासात सर्वात मोठा खुलासा!

Delhi Red Fort Blast Pakistan Connection : 10 नोव्हेंबर, 2025,देशाची राजधानी नवी दिल्ली स्फोटानं हादरली. दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाजवळ संध्याकाळी 6 वाजून 52 मिनिटांनी स्फोट झाला. त्याच परिसरात उभ्या असणा-या I-20 कारचा भीषण स्फोट झाला आणि 9 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. तर अनेतजण गंभीर जखमी झालेत. हा स्फोट आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला असल्याचे संकेत दिले जातायत. दिल्ली स्फोटाचे दशतवादी डॉक्टरांशी केनक्शन उघडकीस आले आहे. 4 काश्मिरी डॉक्टरांना अटक करण्यात आली आहे.
हल्ल्याच्या दिवशीच सकाळी जम्मू काश्मीर आणि फरीदाबाद पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. दोन वेगवेगळ्या घरातून 2,900 किलो IED बनवणारे केमिकल्स, शस्त्र आणि दारु गोळा जप्त केलंय. ही कारवाई आणि स्फोटाची वेळ याचा परस्परांशी किती संबंध आहे, त्या दृष्टीने तपास सुरु आहे. त्यातच आता दहशतवादी हल्ल्याचं डॉक्टर्स कनेक्शन समोर आलंय.
दिल्ली स्फोटाचं डॉक्टर कनेक्शन
पहिली कारवाई जम्मू काश्मीर पोलिसांकडून करण्यात आली. डॉ.आदिल अहमद राठरला अटक करण्यात आली. अनंतनाग मेडिकल कॉलेजमध्ये डॉक्टर आदिलच्या लॉकरमधून AK-47 रायफल जप्त करण्यात आले. आदिलचा जैश-ए-मोहम्मद आणि अंसार गजवत-उल-हिंदशी संबंध नाही.
दुसरी कारवाई 7 नोव्हेंबरला हरियाणाच्या फरीदाबादमध्ये करण्यात आली. महिला डॉक्टर शाहीन शाहिदला अटक करण्यात आली. शाहीन अल-फलाह-विद्यापीठात काम करायची. शाहीनच्या कारमधून कॅरोम कॉक नावाची असॉल्ट रायफल जप्त करण्यात आली. शाहीनवर जैशसाठी भारतात महिला भरती करण्याची जबाबदारी होती. शाहीन भारतातील जमात-उल-मोमीनातची प्रमुख होती.
तिसरी कारवाई 7 नोव्हेंबरला गुजरात एटीएसने केली. डॉ.अहमद मोहियुद्दीन सैयदला अटक करण्यात आली. हैदराबादचा रहिवासी, चीनमध्ये शिक्षण घेतले. अहमदवर रिसीन नावाचं विष बनवण्याची जबाबदारी होती. दिल्ली आजादपूर मंडी, अहमदाबादचं नरोडा फ्रूट मार्केट, लखनऊचं RSS कार्यालयाची रेकी केली.
चौथी कारवाई 10 नोव्हेंबरला फरीदाबादमधून डॉ.मुझमिल शकीलला अटक करण्यात आली. मुझमिल अल-फलाह युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवायचा मुझमिलकडून 360 किलो अमोनियम नायट्रेट जप्त करण्यात आले. बॉम्ब बनवण्यासाठी अमोनियम नायट्रेटचा उपयोग करायचा. मुझमिलच्या दुस-या ठिकाणावरून 2563 किलो स्फोटकं जप्त करण्यात आली. शकीलचा जैशशी संबंध असल्याची माहिती समोर येत आहे.
लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झालेली कार दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा इथं राहणा-या डॉ. उमर मोहम्मद याची होती. पकडलेले सर्व डॉक्टर केवळ दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात नव्हते तर स्वत: शस्त्र आणि विषारी रसायने रसायनेही तयार करायचे. या चारही डॉक्टरांच्या अटकेनंतर अनेक उलगडे होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील स्फोटामागे नेमकं कोण?, कशाप्रकारेन हा प्लान आखला गेला याचा खुलासा होण्याचीही शक्यता आहे.