/EPFO मध्ये 19.33 कोटींचा मोठा घोटाळा; बनावट खात्यांतून व्हायची लूट; धक्कादायक प्रकार समोर!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ संबंधित तब्बल 19.33 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात नोकिया कंपनीतील दोन कर्मचाऱ्यांसह इतर संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट EPFO खाती तयार करून सरकारी निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून या संपूर्ण रॅकेटचा तपास आता CBIकडे आहे. या कारवाईमुळे EPFO व्यवस्थेतील सुरक्षेवर आणि पडताळणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्राथमिक तपासानुसार, काही व्यक्तींनी खोट्या कर्मचाऱ्यांच्या नावाने EPFO खाती तयार केली. या खात्यांमध्ये बनावट कागदपत्रे, चुकीची ओळख आणि खोटी रोजगार माहिती वापरून निधी जमा व काढण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या पद्धतीने जवळपास 19.33 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणा आता या घोटाळ्यामागील संपूर्ण नेटवर्क, त्यातील दलाल, तांत्रिक मदत करणारे आणि इतर संबंधितांची माहिती गोळा करत आहे.
CBIने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात नोकिया कंपनीतील दोन कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी बनावट कर्मचारी नोंदी तयार करण्यात किंवा त्यांना मंजुरी मिळवून देण्यात भूमिका बजावली का, याचा तपास सुरू आहे. सध्या कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नसून तपासाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित डिजिटल नोंदी, कर्मचारी माहिती, आर्थिक व्यवहार आणि EPFO कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे.
या प्रकरणात CBIने विविध ठिकाणांहून कागदपत्रे, डिजिटल रेकॉर्ड, बँक व्यवहार आणि कर्मचारी नोंदी जप्त केल्या आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जात असून आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यात येत आहे. घोटाळ्यात आणखी व्यक्ती किंवा संस्था सहभागी आहेत का, याचाही तपास सुरू आहे. आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये डिजिटल पुराव्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सायबर आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जात आहे.
या घटनेनंतर EPFO सदस्यांनी आपल्या खात्याची नियमित तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. UAN, पासवर्ड आणि OTP कोणासोबतही शेअर करू नयेत. EPFO खात्यातील सेवा इतिहास, योगदानाची नोंद आणि वैयक्तिक माहिती वेळोवेळी तपासावी. कोणताही संशयास्पद व्यवहार किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास तातडीने EPFO कार्यालयात किंवा संबंधित अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी डिजिटल सुरक्षेचे नियम पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या प्रकरणामुळे मोठ्या कंपन्यांमधील कर्मचारी नोंदणी, पडताळणी आणि EPFO प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटना टाळण्यासाठी कंपन्यांनी कर्मचारी माहितीची नियमित पडताळणी करणे, अंतर्गत लेखापरीक्षण मजबूत करणे आणि डिजिटल सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. CBIच्या तपासातून या घोटाळ्याचे संपूर्ण सत्य समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.