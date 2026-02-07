आठव्या वेतन आयोगाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! 18 प्रश्न, वेबासाईट, ऑफिस आणि...

8th Pay commission latest website goes live releases 18 questions : आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक नवीन अपडेट आली आहे. केंद्र सरकारने वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) लाँच केली आहे. वेबसाइट लाँच झाल्यानंतर, आठव्या वेतन आयोगाने मंत्रालये, विभाग, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि इतर भागधारकांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवल्या आहेत. यासह आठव्या वेतन आयोगाचे काम सुरू करण्यासाठी दिल्लीतील चंद्रलोक भवनमध्ये एक कार्यालय देण्यात आले आहे. कर्मचारी भरती प्रक्रिया देखील वेगवान करण्यात आली आहे.
वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी मते/मत/इनपुट मागवत आहे. MyGov.in वेब पोर्टलवर होस्ट केलेल्या १८ प्रश्नांच्या प्रश्नावलीद्वारे हे इनपुट संरचित पद्धतीने मागवले जात आहेत. वेतन आयोगाने म्हटले आहे की या प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्यांची नावे उघड केली जाणार नाहीत आणि प्रश्नावलीच्या उत्तरांचे विश्लेषण/प्रकटीकरण एकत्रित, अ-ओळखलेल्या आधारावर केले जाईल. वेतन आयोगाने म्हटले आहे की उत्तरे सादर करण्याची शेवटची तारीख सोमवार, १६ मार्च २०२६ आहे. सर्व उत्तरे फक्त MyGov पोर्टलद्वारे सादर करावीत. आयोग कागदी उत्तरे, ईमेल किंवा पीडीएफ प्रतिसाद विचारात घेणार नाही.
भारत सरकारने सुरू केलेल्या या वेबसाइटमध्ये अधिसूचना, मीडिया कॉर्नर आणि संदर्भ अटींसह असंख्य वैशिष्ट्ये आहेत. वेबसाइट वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांबद्दल माहिती देखील प्रदान करते. येत्या काही दिवसांत, आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित सर्व अपडेट्स वेबसाइटवर पोस्ट केले जातील. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता वेबसाइटद्वारे वेतन आयोगाशी संबंधित सर्व गोष्टी जाणून घेता येतील. हे लक्षात घ्यावे की सरकारने गेल्या वर्षी वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. पूर्वी सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत होती. आता, नवीन वेतन आयोगाला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत, ज्यामध्ये महागाई भत्ता आणि पेन्शनचा समावेश आहे, सरकारला शिफारसी करण्याचे काम सोपवले जाईल.
आठव्या वेतन आयोगाने आपले काम सुरू केले आहे. नवी दिल्लीतील जनपथवरील चंद्रलोक इमारतीत आयोगाच्या कामासाठी एक कार्यालय देण्यात आले आहे. सध्या, प्रतिनियुक्तीद्वारे कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याबाबत अधिसूचना आधीच जारी करण्यात आल्या आहेत.