  • EPFO बाबत सर्वात मोठी अपडेट! पेन्शनच्या रकमेत 7.5 पट वाढ होणार; ATM मधून पैसे काढता येणार

EPFO बाबत सर्वात मोठी अपडेट! पेन्शनच्या रकमेत 7.5 पट वाढ होणार; ATM मधून पैसे काढता येणार

EPFO बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.  कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या रकमेत 7.5 पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता ATM मधून पैसे काढण्याची सुविधा देखील लवकरच उपलब्ध होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 29, 2026, 08:30 PM IST
EPFO बाबत सर्वात मोठी अपडेट! पेन्शनच्या रकमेत 7.5 पट वाढ होणार; ATM मधून पैसे काढता येणार

EPFO Update : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात EPFO बाबत सर्वात मोठी अपडेट सोमर आली आहे.  EPFO  कार्यालयाकडून मोठ्या बदलाचे संकेत देण्यात आले आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सरकार अनेक नवीन योजना आणण्याचा विचार करत आहे. विशेषतः, निवृत्तीवेतनासाठी योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भरीव लाभ देण्याचा विचार केला जात आहे. ईपीएस-95 (EPS-95) निवृत्तीवेतनावर चर्चा सुरू आहे. 

 सरकारने ईपीएस (EPS) अंतर्गत मिळणारी पेन्शन 1,000 वरून 7,500 पर्यंत वाढवावी अशी मागणी कामगार संघटनांकडून मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या अनुषंगाने एक महत्वाच प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.  सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला, तर पेन्शनमध्ये साडेसात पटींनी वाढ होईल. एका संसदीय समितीनेही या वाढीची शिफारस केली आहे. शिवाय, सरकारने लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात  पीएफवरील व्याज जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कर्मचारी 8.25 टक्के व्याजदराची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. लवकरच पीएम खातेधारकांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असून, मंजुरी मिळताच ही रक्कम त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे. पीएफचे व्याज मे महिन्यात खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ATM मधून EPFO पैसे काढता येणार

ईपीएफओ पोर्टलवर अनेक तांत्रिक बदल केला जात आहेत. लवकरच प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ATM मधून EPFO पैसे काढता येणार आहे. कर्मचारी अनेक वर्षांपासून ही सुविधा सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. 

ईपीएफओचा नवा विक्रम 

2025-26 या आर्थिक वर्षात ईपीएफओने नवा विक्रम रचला आहे. 83.1 दशलक्ष दावे निकाली काढण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या 60.1 दशलक्ष दाव्यांच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय वाढ आहे. यापैकी 55.1 दशलक्ष दावे आगाऊ रक्कम किंवा अंशतः पैसे काढण्यासंबंधी होते. अहवालानुसार, ईपीएफओने आगाऊ रकमेच्या 71.11 टक्के दाव्यांचा तीन दिवसांच्या आत निपटारा केला, तर गेल्या वर्षी हे प्रमाण 59.19 टक्के इतके होते अशी माहिती देण्यात आली. 

डिजिटल सुविधांमुळे EPFO  प्रक्रिया सुलभ आणि जलद

डिजिटल सुविधांमुळे EPFO  प्रक्रिया सुलभ आणि जलद झाली आहे.  चेक इमेज अपलोड न करता 66.8 दशलक्ष दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली.  नियोक्त्याच्या मंजुरीशिवाय 15.9 दशलक्ष खाती बँकांशी जोडण्यात आली.  ईया नवीन प्लॅटफॉर्ममुळे जुनी खाती आधार-आधारित ॲक्सेसशी जोडणे सोपे होणार आहे. याचा फायदा यूएएनशी न जोडलेल्या खात्यांना होईल आणि भविष्यात, हे सदस्य ओळखपत्र नसलेल्या वापरकर्त्यांसाठी देखील होणार आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

