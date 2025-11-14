कोट्यवधींची संपत्ती, सर्वात मोठ्या पक्षाची उमेदवारी; तरीही 2 हजारांची नेटवर्थ असलेल्या उमेदवार देतोय टक्कर

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी 14 नोव्हेंबरपासून मतमोजणी सुरू आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि आरजेडीचा एनडीए आघाडीवर आहे. या दरम्यान एक गरीब उमेदवार कोट्यवधींची संपत्ती असणाऱ्या उमेदवाराला मागे टाकलं आहे. पीपरा विधानसभा मतदारसंघातून मैदानात उतरलेले राजमंगल प्रसाद चौथ्या नंबरवर आहेत.
राजमंगल प्रसाद यांचे नेटवर्थ एकूण दोन हजार रुपये आहे. मात्र त्यांच्या पुढे जे तीन उमेदवार आहेत त्यांच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे. पहिल्या नंबरवर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्याम बाबू प्रसाद यादव आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 2.4 कोटींची संपत्ती आहे.
59 वर्षीय श्याम बाबू प्रसाद हे 12वी पास असून त्यांच्याविरोधात चार गुन्हे दाखल आहेत. तर दुसऱ्या नंबरवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्ससिस्ट) (CPI-M) चे उमेदवार राजमंगल प्रसाद आहे. त्यांची नेटवर्थ 2.2 कोटी रुपये इतकी असून त्यांच्यावर चार लाख रुपयांची उधारी आहे. त्यांचे वय 52 वर्ष असून 10वीपर्यंत शिक्षण झाले आहे.
तिसऱ्या नंबरवर जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार सुबोध कुमार असून त्यांच्याकडे एकूण 10.4 कोटींची संपत्ती आहे. 47 वर्षीय सुबोध कुमार यांचे शिक्षण पदवीपर्यंत झाले आहे. श्याम बाबू प्रसाद यादव 15,706 मतांनी पुढे आहेत. दुसऱ्या नंबरवर राजमंगल प्रसाद 12,243 मत आहेत. तर तिसऱ्या जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार सुबोध कुमार 1,500 मतांनी पुढे आहेत. तर, पिपरा मतदारसंघातील सर्वात गरीब उमेदवार 737 मते आहेत. राजमंगल प्रसाद अपक्ष म्हणून मैदानात उतरले आहेत.
बिहारच्या 243 विधानसभा जागांवर 2,600 उमेदवारांनी निवडणुक लढवली होती. या 2,600 उमेदवारांमधील 1,081 उमेदवारांकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे. मात्र काही उमेदवारांकडे फक्त 1-2 किंवा 5-6 हजारांपर्यंत संपत्तीची घोषणा केली आहे. असाच एक उमेदवार सुनील कुमार चौधरी हे त्यांच्या नेटवर्थमुळं चर्चेत आहेत. बहुजन समाज पक्षाचे पिरपैंती येथील उमेदवार सुनील कुमार चौधरी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांची एकूण संपत्ती शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्याकडे नोकरी किंवा उत्पन्नाचा स्रोत नाही.
उत्तर: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतमोजणी १४ नोव्हेंबर पासून सुरू आहे.
उत्तर: प्राथमिक कलानुसार, भारतीय जनता पक्ष आणि आरजेडीचा एनडीए आघाडीवर आहे.
उत्तर: पीपरा विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून मैदानात उतरलेले राजमंगल प्रसाद हे त्यांच्या कमी नेटवर्थमुळे चर्चेत आहेत.