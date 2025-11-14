English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोट्यवधींची संपत्ती, सर्वात मोठ्या पक्षाची उमेदवारी; तरीही 2 हजारांची नेटवर्थ असलेल्या उमेदवार देतोय टक्कर

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काहीच वेळात स्पष्ट होणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 14, 2025, 12:53 PM IST
कोट्यवधींची संपत्ती, सर्वात मोठ्या पक्षाची उमेदवारी; तरीही 2 हजारांची नेटवर्थ असलेल्या उमेदवार देतोय टक्कर
Bihar Assembly Election Result 2025 Pipra Seat Result Rajmangal Prasad vs Shyam Babu Prasad Yadav net worth

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी 14 नोव्हेंबरपासून मतमोजणी सुरू आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि आरजेडीचा एनडीए आघाडीवर आहे. या दरम्यान एक गरीब उमेदवार कोट्यवधींची संपत्ती असणाऱ्या उमेदवाराला मागे टाकलं आहे. पीपरा विधानसभा मतदारसंघातून मैदानात उतरलेले राजमंगल प्रसाद चौथ्या नंबरवर आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजमंगल प्रसाद यांचे नेटवर्थ एकूण दोन हजार रुपये आहे. मात्र त्यांच्या पुढे जे तीन उमेदवार आहेत त्यांच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे. पहिल्या नंबरवर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्याम बाबू प्रसाद यादव आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 2.4 कोटींची संपत्ती आहे. 

59 वर्षीय श्याम बाबू प्रसाद हे 12वी पास असून त्यांच्याविरोधात चार गुन्हे दाखल आहेत. तर दुसऱ्या नंबरवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्ससिस्ट) (CPI-M) चे उमेदवार राजमंगल प्रसाद आहे. त्यांची नेटवर्थ 2.2 कोटी रुपये इतकी असून त्यांच्यावर चार लाख रुपयांची उधारी आहे. त्यांचे वय 52 वर्ष असून 10वीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. 

तिसऱ्या नंबरवर जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार सुबोध कुमार असून त्यांच्याकडे एकूण 10.4 कोटींची संपत्ती आहे. 47 वर्षीय सुबोध कुमार यांचे शिक्षण पदवीपर्यंत झाले आहे. श्याम बाबू प्रसाद यादव 15,706 मतांनी पुढे आहेत. दुसऱ्या नंबरवर राजमंगल प्रसाद 12,243 मत आहेत. तर तिसऱ्या जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार सुबोध कुमार 1,500 मतांनी पुढे आहेत. तर, पिपरा मतदारसंघातील सर्वात गरीब उमेदवार 737 मते आहेत. राजमंगल प्रसाद अपक्ष म्हणून मैदानात उतरले आहेत. 

बिहारच्या 243 विधानसभा जागांवर 2,600 उमेदवारांनी निवडणुक लढवली होती. या 2,600 उमेदवारांमधील 1,081 उमेदवारांकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे. मात्र काही उमेदवारांकडे फक्त 1-2 किंवा 5-6 हजारांपर्यंत संपत्तीची घोषणा केली आहे. असाच एक उमेदवार सुनील कुमार चौधरी हे त्यांच्या नेटवर्थमुळं चर्चेत आहेत. बहुजन समाज पक्षाचे पिरपैंती येथील उमेदवार सुनील कुमार चौधरी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांची एकूण संपत्ती शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्याकडे नोकरी किंवा उत्पन्नाचा स्रोत नाही.

FAQ 

1) बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची मतमोजणी कधी सुरू झाली?

उत्तर: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतमोजणी १४ नोव्हेंबर पासून सुरू आहे.

प्रश्न २: मतमोजणीच्या प्राथमिक कलानुसार कोणती आघाडी पुढे आहे?

उत्तर: प्राथमिक कलानुसार, भारतीय जनता पक्ष आणि आरजेडीचा एनडीए आघाडीवर आहे.

प्रश्न ३: पीपरा विधानसभा मतदारसंघात कोणता गरीब उमेदवार चर्चेत आहे?

उत्तर: पीपरा विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून मैदानात उतरलेले राजमंगल प्रसाद हे त्यांच्या कमी नेटवर्थमुळे चर्चेत आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Bihar ElectionBihar Assembly Election 2025Bihar Election Result 2025Bihar Assembly Election Results 2025Bihar Assembly Election Results

इतर बातम्या

ऐन लग्नसराईच्या दिवसात सोन्याच्या दरात मोठे फेरबदल; आज स्वस...

भारत