बिहारच्या सर्वाधिक श्रीमंत नेत्याचा बँक बॅलेन्स ₹3,68,98,57,184; गरीब नेत्याचं खातं मात्र रितं; यादवांपेक्षा यांचीच चर्चा...

Bihar Election Results 2025: बिहारची निवडणूक यंदा अनेक कारणांनी चर्चेत राहिली. केंद्रापासून ते अगदी संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये यंदा म्हणे शून्य हिंसाचार झाला. ज्यामुळं आता जंगलराजपासून बिहार एका नव्या वाटेच्या दिशेनं मार्गस्थ झाल्याचं मत आकडेवारी पाहून अनेकांनीच मांडलं आहे. याच बिहारची वस्तूस्थिती आणखी काही मुद्देसुद्धा प्रकाशात आणते. जिथं एकिकडे बिहारमध्ये सत्तेचं सिंहासन कोणाकडे जाणार याची उत्सुकता असतानाच या बिहारचा खरा बाजीगर कोण? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. इथं बाजीगर हा शब्द नेत्याच्या श्रीमंतीला अनुसरून असून, स्थानिक 'जीत हो या हार पर दौलत के बाजीगर तो यही हैं' असंच म्हणत हे नाव पुढे करत आहेतय.
2600 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या बिहारमध्ये फक्त 42 टक्के उमेदवार असे आहेत ज्यांच्या संपत्तीचा आकडा 1 कोटींहून अधिक आहे. 2020 च्या तुलनेत यंदा हा आकडा मोठा असला तरीही ADR Report च्या माहितीनुसार बिहार निवडणुकीत उमेदवारी मिळालेल्या नेत्यांची सरासरी संपत्ती ही 3.35 कोटी रुपये इतरी आहे. तर, येथील सर्वात श्रीमंत नेत्याची स्थायी संपत्ती आहे तब्बल 368 कोटी रुपये.
बिहारच्या निवडणुकीत सर्वात श्रीमंत नेता म्हणून रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह यांचं नाव पुढे येत आहे. पश्चिमी चंपारण जिल्ह्यातील लौरियामधून विकासशील इंसान पार्टी (VIP) या पक्षाकडून ते या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. मुळात बांधकाम क्षेत्रातील नावाजलेले विकासक अर्थात बिल्डर असणाऱ्या गुड्डू सिंह यांच्या संपत्तीचा एकूण आकडा आहे 368 कोटी रुपये. त्यांच्या एकूण संपत्तीमध्ये बिगर कृषी संपत्ती, 5.51 कोटींचे शेअर आणि बाँड, 2.58 कोटींची शेतजमीन आहे. याशिवाय त्यांच्या पत्नीची एकूण संपत्ती आहे 131 कोटी रुपये. रण कौशल प्रताप सिंह यांच्याकडे 7 लक्झरी वाहनं, 3.4 किलो सोनंही आहे.
एकिकडे गुड्डू सिंह बिहारचे श्रीमंत नेते म्हणून चर्चेचा विषय ठरत असतानाच येथील सर्वात गरिब नेत्याच्या खात्यावर शून्य रक्कम असल्याचं म्हटलं जात आहे. BSP नेता सुनील कुमार चौधरी असं त्यांचं नाव असून त्यांच्या नावे कोणतीही संपत्ती नाही. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी ही बाब जाहीर केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे बिहारच्या निवडणुकीत असेही नेते आहेत ज्यांच्याकडे फक्त 1000 रुपये इतकीच संपत्ती आहे, या नेत्यांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे मोहम्मिद आलाम. अशी आहे बिहारची वस्तूस्थिती. गरिब श्रीमंतीत असणारी दरी इथं प्रकर्षानं जाणवत आली आहे आणि हे चित्र आतासुद्धा फारसं बदललेलं नाही हेच खरं!
