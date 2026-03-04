English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारताच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठवणार; नवा मुख्यमंत्री भाजपचा?

भारताच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठवणार; नवा मुख्यमंत्री भाजपचा?

बिहारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतात अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. बिहारमध्ये नवा मुख्यमंत्री भाजपचा असू शकतो.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 4, 2026, 05:51 PM IST
भारताच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठवणार; नवा मुख्यमंत्री भाजपचा?

Bihar CM nitish Kumar : राज्यसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. तर, दुसरीकडे  बिहारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.  बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतात अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे, नितीश कुमार राज्यसभेवर गेल्यानंतर बिहारचा नवा मुख्यमंत्री कोण असेल अशी चर्चा रंगली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

16 मार्चनंतर नितीश कुमार मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार? 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार यांनी राज्यसभेच्या जागेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारी केली आहे. पक्षाने नितीश यांच्या उमेदवारीसाठी सर्व कागदपत्रे तयार केली आहेत. नितीश कुणार उद्या उमेदवारी अर्ज दाखल करु शकतात. 16 मार्चनंतर नितीश कुमार मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ शकतात, असे देखील वृत्त आहे. 16 मार्च रोजी राज्यसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत ते बिहारचे मुख्यमंत्री राहतील.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जेडीयू बिहारमधील दुसरा मोठा पक्ष

2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 89 जागा जिंकून वर्चस्व गाजवले. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जेडीयू 85 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. एनडीए आघाडीत चिराग पासवान यांचा पक्ष (एलजेपी-आरव्ही), जीतन राम मांझी यांचा एचएएम आणि उपेंद्र कुशवाहांचा आरएलएम यांचाही समावेश होता.

नितीश कुमार यांच्यानंतर बिहारचा नवा मुख्यमंत्री कोण असेल? 

बिहारच्या सत्तेत भाजपचे वर्चस्व सर्वात महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच नितीश कुमार यांच्यानंतर भाजप पुढचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो. जर असे झाले तर बिहारच्या इतिहासातील हा एक मोठा टर्निंग पॉईंट असले.  बऱ्याच काळानंतर भाजपचा नेता मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होणार आहे. 

नितीश कुमार यांचे सुपूत्र निशांत कुमार होणार नवीन उपमुख्यमंत्री?

नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांनाही एक महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांना बिहारचे उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. भारतीय संविधानानुसार कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी दोन सभागृहांचा सदस्य असू शकत नाही. नितीश कुमार सध्या बिहार विधानसभेचे सदस्य आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. जर ते राज्यसभेवर निवडून आले तर त्यांना बिहार विधानसभेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.

मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा

जर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला तर त्याचा अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असा होतो. म्हणून, एकदा पद रिक्त झाले की, सत्ताधारी आघाडीला (एनडीए) पुन्हा आपला नवीन नेता निवडावा लागेल. हा नेता भाजप किंवा जेडीयूचा असू शकतो.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
बिहार राजकारणनितीश कुमार राज्यसभाभाजप मुख्यमंत्री बिहारनिशांत कुमार राजकारणबिहार सत्तांतर

इतर बातम्या

मंत्री, आमदार, खासदार कुणी कितीही मोठा नेता असला तरी शिमग्य...

कोकण