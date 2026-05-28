'बिहारचा खराखुरा मजनू भाई', मुख्यमंत्र्यांना दिलं स्वत: काढलेलं स्केच; CM पाहतच राहिले, हे धाडस करणारा हा आहे तरी कोण?

Bihar CM Samrat Choudhary Sketch: बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पण हा फोटो मुख्यमंत्र्यांमुळे नाही तर त्यांच्या हातात असणाऱ्या चित्रामुळे चर्चेत आहे.
Bihar CM Samrat Choudhary Sketch: बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पण हा फोटो व्हायरल होण्यामागे सम्राट चौधरी कारणीभूत नसून, त्यांच्या हातात असणारं चित्र आहे. हे चित्र दुसऱं तिसरं कोणाचं नसून सम्राट चौधरी यांचंच आहे. हे चित्र पाहिल्यानंतर अनेकांना 'वेलकम' चित्रपटातील मजनू भाईची आठवण आली आहे. तुम्हीदेखील चित्र पाहिल्यानंतर अशीच काहीशी प्रतिक्रिया द्याल. फोटोमध्ये हे चित्र काढणारी व्यक्तीही आहे. यानंतर अनेकांना चित्र काढणारी ही व्यक्ती कोण आहे? आणि त्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना हे चित्र देण्याचं धाडस कुठून आणलं? असा प्रश्न पडला आहे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांचं चित्र काढणारी ही व्यक्ती पल्लवी राज कंस्ट्रक्शनची चेअरमन संजीव श्रीवास्तव आहेत. संजीव श्रीवास्तव यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची भेट घेतली. यावेळीच त्यांनी आपण काढलेलं चित्र मुख्यमंत्र्यांना भेट म्हणून दिलं.
संजीव श्रीवास्तव यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटला या भेटीचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोत संजीव श्रीवास्तव मुख्यमंत्र्यांना चित्र गिफ्ट म्हणून देत आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री आपलं चित्र न्याहाळताना दिसत आहेत.
हा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर काही वेळातच व्हायरल झाला आणि नेटकऱ्यांनी खिल्ली उडवण्यास सुरुवात केली. लोकांनी संजीव श्रीवास्तव यांना ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. यामुळे त्यांनी काही वेळातच पोस्ट डिलीट केली. पण तोपर्यंत अनेकांनी फोटो डाऊनलोड करुन शेअर करण्यास सुरुवात केली होती.
संजीव श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर आणखी तीन फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोत ते चांदीची गदा, दुसऱ्यामध्ये शाल आणि तिसऱ्यामध्ये फुलं देताना दिसत आहेत.
Majnoo bhai presented his epic painting to CM of Bihar Shree Samrat Chaudhary.. pic.twitter.com/yySpCcofik— Garima (@Garima) May 27, 2026
फोटो आणि चित्र समोर येताच सोशल मीडियावर संजीव श्रीवास्तव यांना ट्रोल करण्यास सुरुवात झाली. पंकज झा नावाच्या युजरने लिहिलं की, बिल्डर संजीव श्रीवास्तव यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना एक रेखाचित्र भेट दिले. सम्राट चौधरी त्या रेखाचित्राकडे एकटक पाहत आहे. कदाचित हे रेखाचित्र नक्की कोणाचे आहे, याचाच ते विचार करत असावेत".
मंटू विजय चौधरी नावाच्या एका युजरने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "हे चित्र नक्कीच 'मजनू भाई'ने काढले असावे." 'पल्लवी राज कन्स्ट्रक्शन'चे संजीव यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल केले गेल्यामुळे, त्यांनी त्यानंतर आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन तो फोटो काढून टाकला.