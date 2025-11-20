बिहारमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्न! 2 उपमुख्यमंत्रीही घेणार शपथ; नेत्यांची नावंही समोर

Nitish Kumar Oath Ceremony: दोन टप्प्यांमध्ये झालेल्या बिहारच्या निवडणुकांचा निकाल काही दिवसांपूर्वीच लागला आणि पुन्हा एकदा सत्तेची सर्व सूत्र नितीश कुमार यांच्या हाती जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं. गुरुवार, 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी नितीश कुमार 10व्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ ग्रहण करणार असून, पाटणा येथील गांधी मैदानावर हा भव्य शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एनडीए शासित 11 राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
नितीश कुमार यांच्या शपथविधीसाठीची तयारी पूर्णत्वास गेली असून, सूत्रांच्या माहितीनुसार इथं सत्तेचा महाराष्ट्र पॅटर्न पाहायला मिळणार आहे. कारण, नितीश कुमार यांच्यासह दोन नेत्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाणार आहे. यामध्ये सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा ही नावं पुढे येत असून, 15 आमदारांनाही मंत्रीपदाची शपथ दिली जाणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार शपथविधी सोहळ्यासाठी व्यासपीठावर तीन खुर्च्या असून यामध्ये एक खुर्ची नितीश कुमार यांची आणि दोन खुर्च्या उपमुख्यमंत्र्यांसाठी असतील असं म्हटलं जात आहे. तर वेगळ्या 15 खुर्च्या या मंत्र्यांसाठी असतील असाही कयास लावला जात आहे.
बिहारमधील या शपथविधी सोहळ्यापूर्वी पार पडलेल्या एनडीए आमदारांच्या बैठकीत खुद्द नितीश कुमार यांनीच दोन उपमुख्यमंत्री आणि सत्तास्थापनेच्या इतर समीकरणांचे संकेत दिल्याचं सांगण्यात आलं. मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी सोहळा सुरुवातीला लहान असेल यावरूनच कुमार यांच्या सरकारमध्येही कॅबिनेटचा विस्तार काही महिन्यांनी केला जाईल असे संकेत त्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट झाले.
भाजप- सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, विजय मंडल, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया आणि श्रेयसी सिंह
जदयू- विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज आणि सुनील कुमार
लोजप- राजू तिवारी, संजय पासवान आणि डेहरी आमदार राजीव रंजन सिंह
याशिवाय जितनराम मांझी यांचे सुपुत्र संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा यांची पत्नी स्नेहलता कुशवाहा यांनाही मंत्रीपदाची शपथ दिली जाऊ शकते असं म्हटलं जात आहे.