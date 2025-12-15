परीक्षेहून लेक घरी परतली, तिच्या भेदरलेल्या नजरेनं वेगळंच वास्तव सांगितलं; वाटेतला घटनाक्रम मन सुन्न करणारा...

India Crime News : इथं महाराष्ट्रात कल्याणसारख्या भागामध्ये बाईक टॅक्सीचालकानं तरुणीची छेडछाड करत तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचं कृत्य केलं आणि पुन्हा महाराष्ट्र हादरला. यामागोमागच अशी आणखी एक अतिशय विकृत घटना घडली, ज्यानंतर समोर आलेला घटनाक्रम पाहून मानसिकता किती विकृत होऊ शकते याच विचारानं मन विचलित होत आहे. या घटनेमध्ये शाळेची परीक्षा देऊन घराकडे परतणाऱ्या मुलीवर रिक्षाचालकानं अत्याचार केल्याही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार बिहारच्या जहानाबाद इथं ही घटना घडली. सदर प्रकरणाची माहिती बिहारमधील मखदूमपूर पोलिसांना मिळाल्य़ानंतर त्यांनी तातडीनं आरोपीला ताब्यात घेत पुढील कायदेशीर कारवाई केली. ज्यानंतर न्यायालयापुढं हजर केल्यानंतर त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आलं.
ही अल्पवयीन मुलगी परीक्षेनंतर रेल्वेनं मखदूमपूर रेल्वे स्थानकावर उतरली. ज्यानंतर घराक़डे जाण्यासाठी तिनं रिक्षा बुक केली, रिक्षा आली आणि ही मुलगी घराच्या दिशेनं निघाली. मात्र, या मुलीला पाहताच विकृत रिक्षालाचलानं कावा साधत वाहन आडमार्गाला वळवत एका निर्मनुष्य ठिकाणी नेत ते थांबवलं. काहीतरी चुकीचं घडत असल्याची कुणकुण या मुलीला लागताच तिनं मदतीसाठी आरडाओरडा सुरू केला. मात्र आजुबाजुला कोणीही नसल्या कारणानं तिच्या मदतीसाठी तिथं कोण पोहोचू शकलं नाही, ज्याचा फायदा घेत रिक्षाचालकानं तिच्या अब्रूवर घाला घातला.
अतिशय भेदरलेल्या अवस्थेत ही मुलगी घरी पोहोचली, जिथं तिनं कुटुंबीयांसमोर घडला प्रकार कथन केला. आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला, ही सर्व माहिती तिनं पोलिसांत सांगितली. ज्यानंतर तातडीनं पोलिसांनी कारवाई सुरु करत रिक्षाचालकाला ताब्यात घेतलं. पुढं पीडितेनं आरोपीची ओळख पटवल्यानंतर त्याच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.