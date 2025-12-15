English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
परीक्षेहून लेक घरी परतली, तिच्या भेदरलेल्या नजरेनं वेगळंच वास्तव सांगितलं; वाटेतला घटनाक्रम मन सुन्न करणारा...

India Crime News : इथं महाराष्ट्रात कल्याणसारख्या भागामध्ये विनयभंगाची घडना घडलेली असतानाच आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर. शाळकरी मुलीसोबत नेमकं काय घडलं?   

सायली पाटील | Updated: Dec 15, 2025, 02:14 PM IST
Bihar crime news Minor Girl Assaulted by Rickshaw Driver in a shocking incident

India Crime News : इथं महाराष्ट्रात कल्याणसारख्या भागामध्ये बाईक टॅक्सीचालकानं तरुणीची छेडछाड करत तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचं कृत्य केलं आणि पुन्हा महाराष्ट्र हादरला. यामागोमागच अशी आणखी एक अतिशय विकृत घटना घडली, ज्यानंतर समोर आलेला घटनाक्रम पाहून मानसिकता किती विकृत होऊ शकते याच विचारानं मन विचलित होत आहे. या घटनेमध्ये शाळेची परीक्षा देऊन घराकडे परतणाऱ्या मुलीवर रिक्षाचालकानं अत्याचार केल्याही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

कुठं घडली ही घटना? 

प्राथमिक माहितीनुसार बिहारच्या जहानाबाद इथं ही घटना घडली. सदर प्रकरणाची माहिती बिहारमधील मखदूमपूर पोलिसांना मिळाल्य़ानंतर त्यांनी तातडीनं आरोपीला ताब्यात घेत पुढील कायदेशीर कारवाई केली. ज्यानंतर न्यायालयापुढं हजर केल्यानंतर त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आलं.

ही अल्पवयीन मुलगी परीक्षेनंतर रेल्वेनं मखदूमपूर रेल्वे स्थानकावर उतरली. ज्यानंतर घराक़डे जाण्यासाठी तिनं रिक्षा बुक केली, रिक्षा आली आणि ही मुलगी घराच्या दिशेनं निघाली. मात्र, या मुलीला पाहताच विकृत रिक्षालाचलानं कावा साधत वाहन आडमार्गाला वळवत एका निर्मनुष्य ठिकाणी नेत ते थांबवलं. काहीतरी चुकीचं घडत असल्याची कुणकुण या मुलीला लागताच तिनं मदतीसाठी आरडाओरडा सुरू केला. मात्र आजुबाजुला कोणीही नसल्या कारणानं तिच्या मदतीसाठी तिथं कोण पोहोचू शकलं नाही, ज्याचा फायदा घेत रिक्षाचालकानं तिच्या अब्रूवर घाला घातला. 

अतिशय भेदरलेल्या अवस्थेत ही मुलगी घरी पोहोचली, जिथं तिनं कुटुंबीयांसमोर घडला प्रकार कथन केला. आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला, ही सर्व माहिती तिनं पोलिसांत सांगितली. ज्यानंतर तातडीनं पोलिसांनी कारवाई सुरु करत रिक्षाचालकाला ताब्यात घेतलं. पुढं पीडितेनं आरोपीची ओळख पटवल्यानंतर त्याच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

