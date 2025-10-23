Bihar Election: ...तर नितीश कुमार नाही तर 'ही' व्यक्ती पुढच्या महिन्यात घेणार बिहारच्या CM पदाची शपथ; मोठी घोषणा

Bihar Election 2025 CM Candidate: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये महागठबंधनने म्हणजेच महाआघाडीने एकमताने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असेल याची घोषणा केली आहे. राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पाटण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये या नावाची घोषणा केली. विशेष म्हणजे एकीकडे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून अद्याप मुख्यमंत्रिपदाच्या नावाची घोषणा झालेली नसतानाच महागठबंधनने निवडणूक जिंकल्यास कोण मुख्यमंत्री असेल हे जाहीर केलं आहे.
बिहारच्या राजकारणात सध्या मोठी हालचाल सुरू आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिथे भाजप आणि एनडीए ‘मिशन बिहार’साठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले आहेत, तिथे महाआघाडीने अखेर मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्याबाबतचा गोंधळ मिटवल्याचं पाहायला मिळत आहे. महाआघाडीमध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू होता. विशेषतः पप्पू यादव यांनी राहुल गांधींना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा करण्याची मागणी केली होती. मात्र अखेर लालू प्रसाद यादव आणि काँग्रेसकडून अशोक गहलोत यांच्या चर्चेनंतर हा तिढा सुटला. या निर्णयानंतर आता महाआघाडीने आपली निवडणूक रणनीती स्पष्ट केली आहे.
अखेर महाआघाडीने एकमताने निर्णय घेत माजी उपमुख्यमंत्री तसेच लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव हेच सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री असतील असं जाहीर केलं आहे. तर उमुख्यमंत्री म्हणून मुकेश सहानी यांच्या नावाची घोषणा महागठबंधनने केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत यांनी आज हा निर्णय जाहीर करताना तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाखालीच महागठबंधन निवडणूक लढणार असल्याचं जाहीर केलं. या घोषणे अगोदरच आरजेडीने “तेजस्वी यादव सिंहासनावर बसले” असा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केला आहे, ज्यामुळे महाआघाडीच्या एकजुटीचा आणि आत्मविश्वासाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
माझ्यावर विश्वास टाकल्याबद्दल मी मित्रपक्षांचा आभारी असून मी सर्व अपेक्षांवर खरा उतरेल अशी अपेक्षा असल्याचं मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं. तसेच भाजपा नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवणार नाही, असंही तेजस्वी यादव म्हणाले. त्याचप्रमाणे निवडणुकीनंतर जेडीयू पक्ष अस्तित्वात राहणार नाही असंही तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं आहे. आम्ही नवीन बिहार घडवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा शब्द तेजस्वी यांनी दिला आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला एनडीएने अद्याप मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे सर्वजण राज्यातील जनसभांमधून आक्रमक प्रचार करत आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह एनडीए सरकार स्थिरतेचा आणि विकासाचा मुद्दा पुढे करत आहे, तर महाआघाडी बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करत आहे. बिहारच्या या राजकीय रंगभूमीवर आता महाआघाडीच्या या घोषणेने निवडणुकीची लढाई आणखी रंगतदार झाली आहे.