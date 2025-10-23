English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bihar Election: ...तर नितीश कुमार नाही तर 'ही' व्यक्ती पुढच्या महिन्यात घेणार बिहारच्या CM पदाची शपथ; मोठी घोषणा

Bihar Election 2025 CM Candidate: बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीचं मतदान दोन टप्प्यांमध्ये होणार असून निवडणुकीचा निकाल 14 नोव्हेंबर रोजी लागणार आहे. मुख्य लढाई महागठबंधन आणि एनडीएमध्ये आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 23, 2025, 01:00 PM IST
Bihar Election: ...तर नितीश कुमार नाही तर 'ही' व्यक्ती पुढच्या महिन्यात घेणार बिहारच्या CM पदाची शपथ; मोठी घोषणा
मोठी घोषणा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली (प्रातिनिधिक फोटो)

Bihar Election 2025 CM Candidate: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये महागठबंधनने म्हणजेच महाआघाडीने एकमताने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असेल याची घोषणा केली आहे. राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पाटण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये या नावाची घोषणा केली. विशेष म्हणजे एकीकडे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून अद्याप मुख्यमंत्रि‍पदाच्या नावाची घोषणा झालेली नसतानाच महागठबंधनने निवडणूक जिंकल्यास कोण मुख्यमंत्री असेल हे जाहीर केलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधींना मुख्यमंत्री करण्याची होती मागणी

बिहारच्या राजकारणात सध्या मोठी हालचाल सुरू आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिथे भाजप आणि एनडीए ‘मिशन बिहार’साठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले आहेत, तिथे महाआघाडीने अखेर मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्याबाबतचा गोंधळ मिटवल्याचं पाहायला मिळत आहे.  महाआघाडीमध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू होता. विशेषतः पप्पू यादव यांनी राहुल गांधींना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा करण्याची मागणी केली होती. मात्र अखेर लालू प्रसाद यादव आणि काँग्रेसकडून अशोक गहलोत यांच्या चर्चेनंतर हा तिढा सुटला. या निर्णयानंतर आता महाआघाडीने आपली निवडणूक रणनीती स्पष्ट केली आहे.

कोण आहे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार?

अखेर महाआघाडीने एकमताने निर्णय घेत माजी उपमुख्यमंत्री तसेच लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव हेच सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री असतील असं जाहीर केलं आहे. तर उमुख्यमंत्री म्हणून मुकेश सहानी यांच्या नावाची घोषणा महागठबंधनने केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत यांनी आज हा निर्णय जाहीर करताना तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाखालीच महागठबंधन निवडणूक लढणार असल्याचं जाहीर केलं. या घोषणे अगोदरच आरजेडीने “तेजस्वी यादव सिंहासनावर बसले” असा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केला आहे, ज्यामुळे महाआघाडीच्या एकजुटीचा आणि आत्मविश्वासाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

उमेदवारी मिळाल्यानंतर काय म्हणाला तरुण नेता?

माझ्यावर विश्वास टाकल्याबद्दल मी मित्रपक्षांचा आभारी असून मी सर्व अपेक्षांवर खरा उतरेल अशी अपेक्षा असल्याचं मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं. तसेच भाजपा नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवणार नाही, असंही तेजस्वी यादव म्हणाले. त्याचप्रमाणे निवडणुकीनंतर जेडीयू पक्ष अस्तित्वात राहणार नाही असंही तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं आहे. आम्ही नवीन बिहार घडवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा शब्द तेजस्वी यांनी दिला आहे. 

नेमका संघर्ष कशावरुन?

दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला एनडीएने अद्याप मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे सर्वजण राज्यातील जनसभांमधून आक्रमक प्रचार करत आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह एनडीए सरकार स्थिरतेचा आणि विकासाचा मुद्दा पुढे करत आहे, तर महाआघाडी बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करत आहे. बिहारच्या या राजकीय रंगभूमीवर आता महाआघाडीच्या या घोषणेने निवडणुकीची लढाई आणखी रंगतदार झाली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Bihar Election 2025biharelection 2025bihar election 2025 cm candidatemahagathbandhan

इतर बातम्या

चोरवाटेनं येत अमेरिकेचा कावेबाजपणा; भारताचा घात करण्यासाठी...

विश्व