Bihar Election: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाहीर, दोन टप्प्यात होणार मतदान, 'या' तारखेला होणार निकाल

Election Commission announce Bihar Election 2025 Dates : बिहारमधील निवडणुकीचा केंद्रीय राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण देशाचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Oct 6, 2025, 04:49 PM IST
Election Commission announce Bihar Election 2025 Dates: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. बिहारच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. बिहारमध्ये 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. 14 नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जाहीर केलं आहे. 16 नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया संपवली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. निवडणूक आयागाचे 8.5 लाख कर्मचारी या प्रक्रियेत असतील अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे. तसंच बिहार निवडणुकीसह 8 पोटनिवडणुकादेखील होणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे. 

बिहार निवडणुका केवळ लोकांसाठी सोप्या नसतील तर निवडणुका शांततेत आणि पारदर्शकतेने पार पडतील, असा विश्वास मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी व्यक्त केला आहे. 

24 जूनपासून मतदार यादी शुद्धीकरणाचे काम सुरू - ज्ञानेश कुमार 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने 24 जूनपासून मतदार यादी शुद्धीकरणाचे काम सुरू केले आहे. "प्रुफ लिस्ट 1 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित करण्यात आली आणि सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आली. त्यानंतर सर्वांना दावे आणि आक्षेप घेण्यासाठी योग्य वेळ देण्यात आला. अंतिम यादी 30 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित करण्यात आली. आताही जर काही दावे किंवा नावे जोडायची असतील तर ती जोडता येतील," असे ते म्हणाले.

'बिहारमध्ये 90 हजारांनी हून अधिक मतदान केंद्रे उभारली जातील'

90 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रं उभारली जातील आणि त्यापैकी 1044 महिला व्यवस्थापित करतील," असं ज्ञानेश कुमार म्हणाले. सुरळीत दक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर "वेब-कास्टिंग" केलं जाईल अशी माहितीही दिली आहे. 

 

कधी संपतोय कार्यकाळ?

बिहार विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नोव्हेंबरपर्यंत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. मागील विधानसभा निवडणूक (2020) कोरोनाच्या संकटामुळे 28 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर अशा तीन टप्प्यांत घेण्यात आली होती. भारतामध्ये कोरोना महामारीच्या काळात ही पहिलीच मोठी निवडणूक होती आणि यासाठी अनेक नियम आणि मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

एकूण मतदार किती?

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असल्याचे दिसत आहे. विविध राजकीय पक्षांमध्ये वाटाघाटींवर खल सुरू आहे, तर भारतीय निवडणूक आयोगाने एसआयआरची (सखोल मतदार पडताळणी) आकडेवारीही जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये आता 7.42 कोटी मतदार आहेत. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर राज्यात लगेच आचारसंहिताही लागू होईल.

बहुमतासाठी किती जागा जिंकणं आवश्यक?

बिहारमध्ये विधानसभेच्या एकूण 243 जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला 122 जागांची आवश्यकता आहे.

सध्या सत्तेत कोण? विरोधात कोण?

बिहारमध्ये सध्या जेडीयू, भाजप आणि त्यांच्या घटक पक्षांचं एनडीए सरकार सत्तेवर आहे. तर आरजेडीचे तेजस्वी यादव हे बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत.

सध्या कोणत्या पक्षाचे किती आमदार?

बिहार विधानसभेत सध्या भाजपचे 80 आमदार, आरजेडीचे 77, जेडीयूचे 45 आणि काँग्रेसचे 19 आमदार आहेत.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) 11, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाचे (सेक्युलर) 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्सवादी) 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे 2, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीनचे 1 आणि 2 अपक्ष आमदार आहेत.

 

1) बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ ची तारीख कधी आहे?
भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अनुसरून, बिहार विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत ६ नोव्हेंबर आणि ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल, तर मतमोजणी १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल.

2) निवडणूक किती टप्प्यांत आणि कोणत्या मतदारसंघांत होईल?
निवडणूक दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात ६ नोव्हेंबरला काही मतदारसंघ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ११ नोव्हेंबरला उर्वरित मतदारसंघ मतदान करतील. एकूण २४३ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

3) प्रमुख राजकीय आघाड्या कोणत्या आहेत?
मुख्य आघाड्या दोन आहेत: एनडीए (राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी) ज्यात जनता दल (युनायटेड) - नीतीश कुमार आणि भाजपचा समावेश आहे; आणि इंडिया ब्लॉक ज्यात राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) - तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसचा समावेश आहे. तसेच, प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाची किंवा इतर छोट्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Bihar Election 2025Election Commission of Indiapress conferencedate Announcementvoters number

