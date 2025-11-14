English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चाणक्य, अ‍ॅक्सिससह सर्व पोल ठरले फेल; फक्त 'या' मराठी माणसाचा Exit Poll ठरला तंतोतंत, दिले होते अचूक आकडे

Bihar Election Result Exit Poll: बिहार विधानसभेच्या एक्झिट पोलमध्ये सर्वांनीच एनडीए जिंकेल अशी शक्यता वर्तवली होती. मात्र एका मराठी माणसाने केलेला एक्झिट पोल निकालाच्या अत्यंत जवळ जाणारा आहे. हे आकडे अचूक आणि तंतोतंत ठरले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 14, 2025, 05:22 PM IST
चाणक्य, अ‍ॅक्सिससह सर्व पोल ठरले फेल; फक्त 'या' मराठी माणसाचा Exit Poll ठरला तंतोतंत, दिले होते अचूक आकडे

Bihar Election Result Exit Poll: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी सकाळपासून मतमोजणी सुरु झाली आहे. बिहारमध्ये एनडीए सत्तेत येण्याच्या मार्गावर असून, ऐतिहासिक विजयाची नोंद करण्याच्या तयारीत आहेत. एनडीए 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकत असून, भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरत आहे. आतापर्यंतच्या निकालानुसार जेडीयूने 84, लोक जनशक्ती पक्षाने 19, आरजेडीने 24 आणि काँग्रेसने 2 जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजेच एनडीए 208, महागठबंधन 29 जागांवर जिंकत आहे. बिहार विधानसभेच्या एक्झिट पोलमध्ये सर्वांनीच एनडीए जिंकेल अशी शक्यता वर्तवली होती. मात्र एका मराठी माणसानेच इतक्या मोठ्या विजयाचा दावा केला होता. चाणक्य आणि अ‍ॅक्सिस माय इंडिया सारख्या एनज्सींनीही एनडीएची त्सुनामी येईल असा दावा केला नव्हता.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठी माणसाचा एक्झिट पोल ठरला खरा

पोल डायरीने आपल्या एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला 184 ते 209 जागा जिंकण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तर महागठबंधनला 32-49 जागा दिल्या होत्या. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार हा अंदाज तंतोतंत आणि अचूक ठरत आहे. 

अभिजीत ब्रम्हनाथकरांचा हा पोल डायरीचा सर्वे  तंतोतंत आला आहे. त्यांनी आपल्या टीमसोबत बिहारमधील वेगवेगळ्या भागात सर्व्हे केले. त्यांनी प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन आढावा घेतला आणि कल सांगितला. त्यानंतर त्यांनी मांडलेले आकडे प्रत्यक्षात उतरले आहेत.

चाणक्य, अ‍ॅक्सिससह सर्व पोल ठरले फेल

अ‍ॅक्सिस माय इंडियाने बिहार निवडणुकीत मतदानानंतर एक्झिट पोलमध्ये एनडीए जिंकणार असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यांनी 121 ते 141 जागांचा अंदाज वर्तवला होता. पण आता एनडीए 200 च्या पुढे जात आहे. अॅक्सिसने महागठबंधनला 98-118 जागा दिल्या होत्या. पण ते 30 चा आकडाही पार करणार नाहीत असं दिसत आहे. 

याचप्रकारे प्रसिद्ध सर्वे एजन्सी टुडेज चाणक्यचा एक्झिट पोलही निकालाच्या जवळ जाऊ शकला नाही. चाणक्यने एनडीएला 148 ते 172 आणि महागठबंधनला 65-89 जागांचा अंदाज वर्तवला होती. पण एनडीए या सर्व्हेंचा अंदाज खोटा ठरवत ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 
 
एनडीए डबल सेंच्युरी करत असून महागठबंधन मात्र 30 च्या आतच थांबत आहे. एनडीएमध्ये भाजपा 92, जेडीयू 84 जागांवर आघाडीवर आहे. चिराग पासवानचा पक्ष 19 जागांवर आघाडी मिळवत आहे. दुसरीकडे महागठबंधनबद्दल बोलायचं गेल्यास आरजेडी फक्त 27 जागांवर, काँग्रेस 4, सीपीआयएमएल 4, सीपीआयएम आणि सीपीआय एका एका जागेवर आघाडीवर आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Poll Diary Exit Pollपोल डायरी एक्झिट पोलBihar ElectionBihar Election 2025Bihar Vidhan Sabha Election Results

इतर बातम्या

बिहारमधील सरकार आता नितीश कुमारशिवाय?; भाजप-जेडीयूचे सत्ता...

भारत