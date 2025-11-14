Bihar Election Result Exit Poll: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी सकाळपासून मतमोजणी सुरु झाली आहे. बिहारमध्ये एनडीए सत्तेत येण्याच्या मार्गावर असून, ऐतिहासिक विजयाची नोंद करण्याच्या तयारीत आहेत. एनडीए 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकत असून, भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरत आहे. आतापर्यंतच्या निकालानुसार जेडीयूने 84, लोक जनशक्ती पक्षाने 19, आरजेडीने 24 आणि काँग्रेसने 2 जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजेच एनडीए 208, महागठबंधन 29 जागांवर जिंकत आहे. बिहार विधानसभेच्या एक्झिट पोलमध्ये सर्वांनीच एनडीए जिंकेल अशी शक्यता वर्तवली होती. मात्र एका मराठी माणसानेच इतक्या मोठ्या विजयाचा दावा केला होता. चाणक्य आणि अॅक्सिस माय इंडिया सारख्या एनज्सींनीही एनडीएची त्सुनामी येईल असा दावा केला नव्हता.
पोल डायरीने आपल्या एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला 184 ते 209 जागा जिंकण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तर महागठबंधनला 32-49 जागा दिल्या होत्या. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार हा अंदाज तंतोतंत आणि अचूक ठरत आहे.
अभिजीत ब्रम्हनाथकरांचा हा पोल डायरीचा सर्वे तंतोतंत आला आहे. त्यांनी आपल्या टीमसोबत बिहारमधील वेगवेगळ्या भागात सर्व्हे केले. त्यांनी प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन आढावा घेतला आणि कल सांगितला. त्यानंतर त्यांनी मांडलेले आकडे प्रत्यक्षात उतरले आहेत.
We have Decoded Bihar Voter’s Mindset...!!!
Here is @Poll_Diary Exit Poll of Bihar Assembly Election - 2025@_abhi121 @Jduonline @BiharAE_Data @BJP4Bihar @aimim_national @bspindia @jansuraajonline @iChiragPaswan @INCBihar @ECISVEEP @asadowaisi @politicalbaaba#BiharExitPolls… pic.twitter.com/ces9DiIjwC
— Poll Diary (@poll_diary) November 11, 2025
अॅक्सिस माय इंडियाने बिहार निवडणुकीत मतदानानंतर एक्झिट पोलमध्ये एनडीए जिंकणार असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यांनी 121 ते 141 जागांचा अंदाज वर्तवला होता. पण आता एनडीए 200 च्या पुढे जात आहे. अॅक्सिसने महागठबंधनला 98-118 जागा दिल्या होत्या. पण ते 30 चा आकडाही पार करणार नाहीत असं दिसत आहे.
याचप्रकारे प्रसिद्ध सर्वे एजन्सी टुडेज चाणक्यचा एक्झिट पोलही निकालाच्या जवळ जाऊ शकला नाही. चाणक्यने एनडीएला 148 ते 172 आणि महागठबंधनला 65-89 जागांचा अंदाज वर्तवला होती. पण एनडीए या सर्व्हेंचा अंदाज खोटा ठरवत ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
एनडीए डबल सेंच्युरी करत असून महागठबंधन मात्र 30 च्या आतच थांबत आहे. एनडीएमध्ये भाजपा 92, जेडीयू 84 जागांवर आघाडीवर आहे. चिराग पासवानचा पक्ष 19 जागांवर आघाडी मिळवत आहे. दुसरीकडे महागठबंधनबद्दल बोलायचं गेल्यास आरजेडी फक्त 27 जागांवर, काँग्रेस 4, सीपीआयएमएल 4, सीपीआयएम आणि सीपीआय एका एका जागेवर आघाडीवर आहेत.