बिहारमधील सरकार आता नितीश कुमारशिवाय?; भाजप-जेडीयूचे सत्ता समीकरणात महाराष्ट्रासारखा येणार ट्विस्ट

Bihar Election Result 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट झाला आहे. बिहारमध्ये पहिल्यांदाच भाजप नंबर वन पक्ष झाला आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये एनडीए प्रचंड विजयासह सरकार स्थापनकडे वाटचाल करत आहेत. समोर येणारे ट्रेंड हे राज्याच्या राजकारणात भाजपसाठी एक अतिशय सकारात्मक संकेत मानले जात आहे. नितीश कुमार यांचा जेडीयू तीन दशकांहून अधिक काळ बिहारमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष आहे. पण, नितीश कुमार यांनी कधीकधी पाठ फिरवून पक्षाला अडचणीत देखील आणलं आहे. पण जर अंतिम निकाल यावेळी निवडणुकीच्या ट्रेंडशी सुसंगत राहिला, तर नितीश कुमार भाजपला सोडले तरी बिहारमध्ये त्यांना आव्हान देऊ शकणार होणार नाहीय.
गेल्या चार निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्री बनले आहेत. जेव्हा जेव्हा जेडीयूने कमी जागा जिंकल्या आहेत, तेव्हा सरकारमध्ये भाजपचे वर्चस्व वाढले आहेत. तर गेल्या 25 वर्षांत तिसऱ्यांदा भाजप एनडीएमध्ये सर्वात मोठा पक्ष बनला तर आहेच, तर जेडीयूशिवायही, ते एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांसह जादूचा आकडा ओलांडत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे नितीश कुमार यांना बिहारमध्ये भाजपसोबत कोणत्याही प्रकारच्या करारावर वाटाघाटी करणे कठीण होते.
भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने वारंवार सांगितलं आहे की, निवडणुकीचे निकाल काहीही असोत, नितीश कुमार हे आघाडीचा चेहरा रहणार आहे. जेडीयूनेही पुन्हा सांगितलं आहे की, नितीश कुमार मुख्यमंत्री असणार आहे. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की 2020 च्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट जागा जिंकूनही, सत्तेची गती पूर्णपणे जेडीयूकडून भाजपकडे सरकली आहे दिसून आले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये नितीश कुमार यांची स्थिती महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सारखी होईल का अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.