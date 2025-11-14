English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bihar Election Result: '...गर्दा उड़ा दिया', बिहारमधील ऐतिहासिक विजयानंतर PM मोदींचं गमछा फिरवत सेलिब्रेशन

PM Narendra Modi on Bihar Election Result: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया' अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारमधील एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 14, 2025, 07:49 PM IST
PM Narendra Modi on Bihar Election Result: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया' अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारमधील एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. नरेंद्र मोदींनी दिल्लीतील भाजपा मुख्यालयात कार्यकर्ते, समर्थकांसोबत संवाद साधला. जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ भाजप नेते यावेळी उपस्थित होत. नरेंद्र मोदींनी भाजपा मुख्यालयात पोहोचतात हातात गमछा घेऊन भिरकावत आनंद साजरा केला. 

"बिहारमधील लोकांनी विकसित, समृद्ध बिहारसाठी मतदान केलं आहे. मी निवडणूक प्रचारादरम्यान बिहारमधील जनतेला रेकॉर्ड मतदानासाठी आवाहन केलं होतं. बिहारमधील लोकांनी सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. मी एनडीएला मोठा विजय मिळवून देण्याचा आग्रह केला होता. बिहारमधील जनतेने तो आग्रहदेखील मान्य केला. 2010 नंतरचा सर्वात मोठा जनादेश एनडीएला दिला आहे. मी फार विनम्रतेने एनडीएच्या सर्व मित्रपक्षांकडू बिहारमधील महान जनतेचे आभार मानतो. मी बिहारमधील जनतेला नमन करतो," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

"हा प्रचंड विजय, हा अढळ विश्वास आहे. आम्ही एनडीए, जनतेचे सेवक आहोत. आम्ही आमच्या कष्टाने लोकांना आनंदी करत राहतो आणि आम्ही त्यांच्या मनावर अधिराज्य करतो. , म्हणून आज बिहारने आम्हाला सांगितले आहे - पुन्हा एकदा, एनडीए सरकार. मी जंगल राज आणि कट्टा सरकारबद्दल बोलायचो तेव्हा आरजेडी पक्षाने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. पण, यामुळे काँग्रेस अस्वस्थ होत असे. आज, मी पुन्हा सांगू इच्छितो की कट्टा सरकार कधीही बिहारला परतणार नाही," असं मोदींनी म्हटलं आहे. 

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "2010 नंतर बिहारने एनडीएला सर्वात मोठा जनादेश दिला आहे. सर्व एनडीए पक्षांच्या वतीने, मी बिहारच्या महान लोकांचे नम्रपणे आभार मानतो. मी बिहारच्या महान लोकांना आदरपूर्वक नमन करतो. बिहारमधील काही पक्षांनी तुष्टीकरणाचा MY Formula  फॉर्म्युला तयार केला होता. पण आजच्या विजयाने एक नवीन, सकारात्मक MY फॉर्म्युला दिला आहे, आणि तो म्हणजे - महिला आणि युथ".

"आज, बिहार हे देशातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे आणि यामध्ये प्रत्येक धर्म आणि जातीतील तरुणांचा समावेश आहे. त्यांच्या इच्छाशक्तीने, त्यांच्या आकांक्षांनी आणि त्यांच्या स्वप्नांनी जंगल राजच्या जुन्या आणि सांप्रदायिक MY फॉर्म्युलाला उध्वस्त केलं आहे. मी आज बिहारच्या तरुणांचं विशेषतः अभिनंदन करतो. बिहार निवडणुकीने आणखी एक गोष्ट सिद्ध केली आहे की आता, देशातील मतदार, विशेषतः आपले तरुण मतदार, मतदार यादी शुद्धीकरणाला खूप गांभीर्याने घेतात. बिहारमधील तरुणांनीही मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाला जोरदार पाठिंबा दिला आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

"आता प्रत्येक पक्षाची जबाबदारी आहे की त्यांनी मतदान केंद्रांवर आपापल्या पक्षांना सक्रिय करावे आणि उत्साहाने मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या कामात सहभागी व्हावे आणि 100 'टक्के योगदान द्यावे, जेणेकरून इतर ठिकाणीही मतदार यादी शुद्धीकरण साध्य करता येईल. बिहार ही अशी भूमी आहे ज्याने भारताला लोकशाहीची जननी म्हणून सन्मान दिला. आज त्याच भूमीने लोकशाहीवर हल्ला करणाऱ्या शक्तींना पराभूत केले आहे. बिहारने पुन्हा एकदा असत्याचा पराभव होतो आणि जनतेचा विश्वास जिंकतो हे दाखवून दिलं आहे. बिहारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की जनता जामिनावर बाहेर असलेल्यांना पाठिंबा देणार नाही," असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं. 

