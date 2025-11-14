English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bihar Election Result 2025: '...म्हणूनच बिहारमधील मतदान वाढलं'; अमित शाह यांनी सांगितलं खरं कारण

Amit Shah on NDA Win in Bihar: अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत म्हटलं आहे की, "जंगलराज आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण करणारे कोणत्याही वेशात आले तरी बिहारचे लोक दुसरी संधी देणार नाहीत."   

शिवराज यादव | Updated: Nov 14, 2025, 07:37 PM IST
Amit Shah First Reaction on Bihar Election Result: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या कलांमध्ये एनडीएला मोठी आघाडी मिळाली आहे. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. "हा निकाल विकसित बिहारवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक बिहारीचा विजय आहे", असं म्हणत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. "जंगलराज आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण करणारे कोणत्याही वेशात आले तरी बिहारचे लोक त्यांना दुसरी संधी देणार नाहीत", असा टोला त्यांनी लगावला. गृहमंत्र्यांनी दावा केला की एनडीए सरकार राज्याला विकास, सुशासन आणि स्थिरतेच्या मार्गावर नेत राहील.

बिहार निवडणुकीच्या ट्रेंडमध्ये एनडीएला मिळालेल्या मोठ्या आघाडीवर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, "बिहारमधील जनतेचं प्रत्येक मत हे घुसखोर आणि देशाच्या संसाधनांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध मोदी सरकारच्या सुरक्षा धोरणावरील श्रद्धेचे प्रतीक आहे." अमित शाह पुढे म्हणाले, "मतदानाच्या राजकारणासाठी घुसखोरांना संरक्षण देणाऱ्यांना जनतेने कडक उत्तर दिले आहे."

राहुल गांधींवरुन काँग्रेसवर निशाणा

अमित शाह यांच्यानुसार, बिहारच्या जनतेने मतदार यादी शुद्धीकरण आवश्यक आहे आणि त्याविरुद्ध कोणतंही राजकारण आता स्वीकारार्ह नाही असं सांगत राहुल गांधींवर निशाणा साधला. 

अमित शाह यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधत म्हटलं की, "राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाची अवस्था इतकी वाईट झालं आहे की आज ते बिहारमध्ये सर्वात खालच्या पातळीवर आहेत." गृहमंत्र्यांनी दावा केला की बिहारमधील जनादेश राष्ट्रीय स्तरावरही जनभावना प्रतिबिंबित करतो.

पंतप्रधान मोदी, नितीश कुमार यांच्यासह सर्व कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या ट्रेंडमध्ये एनडीए आघाडीवर असल्याने, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि सर्व आघाडीचे नेते आणि कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "हा प्रत्येक बिहारीचा विजय आहे जो विकसित बिहारवर विश्वास ठेवतो. जनता आता केवळ 'कामगिरीच्या राजकारणावर' आधारित आपला जनादेश देते." अमित शहा पुढे म्हणाले की, बूथ पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत सर्व भाजप कार्यकर्त्यांनी हा निकाल शक्य करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत आणि ते त्यांचे आभार मानतात.

