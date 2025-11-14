बिहारमध्ये महागठबंधन का हरलं? यावेळी EVM नाही तर...; काँग्रेस नेत्याने सांगितलं खरं कारण

बिहारमधील 243 विधानसभा जागांसाठी झालेल्या दोन टप्प्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी पुन्हा एकदा एनडीएच्या हाती सत्ता आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, भाजप 81 जागांवर आणि जेडीयू 80 जागांवर आघाडीवर आहे. दरम्यान, आरजेडी फक्त 33 जागांवर आणि काँग्रेस 5 जागांवर आघाडीवर आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की एनडीए युती बिहारमध्ये पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते उदित राज यांनी पुन्हा एकदा महागठबंधनच्या पराभवासाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले आहे. यावेळी त्यांचे लक्ष्य ईव्हीएम नाही तर एसआयआर (विशेष सघन आढावा) आहे.
बिहारमध्ये एनडीएला मिळालेल्या यशाबद्दल विचारले असता उदित राज म्हणाले, "बिहारमध्ये एनडीए नाही, तर एसआयआर आघाडीवर आहे. मी असे म्हणणार नाही की हा विजय भाजप आणि जेडीयूचा आहे. हा निवडणूक आयोगाचा विजय आहे, हा एसआयआरचा आहे." मतदार यादी शुद्धीकरण आणि अंतिम झाल्यानंतरही, लाखो विसंगती नोंदवण्यात आल्या, परंतु निवडणूक आयोगाने एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. जेव्हा आक्षेप घेतले जात होते तेव्हा 89 लाख आक्षेप सादर करण्यात आले. त्यानंतरही, निवडणूक आयोगाने दावा केला की कोणीही तक्रार करत नाही. जेव्हा अप्रामाणिकपणा या पातळीला पोहोचतो, तेव्हा कोणी काय म्हणू शकते?
उदित राज पुढे म्हणाले, "ही लोकशाहीची हत्या आहे. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्या सभा मोठ्या होत्या, तर भाजप नेत्यांच्या सभांमध्ये रिकाम्या खुर्च्या पाहायला मिळाल्या. मग ही मते कुठून आली? विरोधकांची मते रद्द केली तर काय होते? बरेच लोक मतदान करण्यासाठी गेले, परंतु डिजिटल स्लिप असूनही त्यांना पाठ फिरवण्यात आले. बिहारमध्ये बदलाची स्पष्ट लाट आली. अनेक ठिकाणी जनतेने भाजपच्या विधानसभा उमेदवारांना हाकलून लावले. मग ते कसे जिंकत आहेत? मला वाटते की हा एसआयआरचा विजय आहे."
हे लक्षात घेतले पाहिजे की बिहारमध्ये भाजप आणि जेडीयू व्यतिरिक्त लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) 22 जागांवर आघाडीवर आहे आणि हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) 4 जागांवर आघाडीवर आहे. पुढील तासाभरात बिहार विधानसभा निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल असे मानले जाते.