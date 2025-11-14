Bihar Election 2025: 1977 पासूनचा ट्रेंड, 'या' सहा जागांवर विजयी होणारा पक्षच सत्तेच्या सिंहासनावर

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभेसाठी मतमोजणी सुरू आहे. अगदी काही तासांतच निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. बिहारचे कल हाती येत असतानाच बिहारमधील हे सहा मतदारसंघांवर विशेष लक्ष असणार आहे. या सहा मतदारसंघांनी एक ट्रेंड स्थापन केला आहे. या सहा ठिकाणाहून जो पक्ष जिंकून येईल राज्यात त्याचेच सरकार बनते. 1977 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांपासून हे सहा मतदारसंघ असेच संकेत देत आहेत. यंदाही हा ट्रेंड असणार का? हे पाहणे आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. या सहा मतदारसंघात केवटी, सहरसा, मुंगेर, बरबीघा आणि पिपरा यांचा समावेश आहे.
बिहारमध्ये सध्या 243 विधानसभेच्या जागा आहेत. प्रथम दरभंगा जिल्ह्यातील केओटी विधानसभा जागेवर चर्चा करूया. या जागेवर 100% सरकार स्थापनेचा रेकॉर्ड आहे. 2020 मध्ये, भाजपनेही ही जागा जिंकली आणि जेडीयूच्या नेतृत्वाखालील नितीश कुमार सरकार स्थापन झाले. येथे, भाजपचे मुरारी मोहन झा यांनी आरजेडीच्या फर्ज फातमी यांचा पराभव केला.
मिथिलाच्या पूर्वेकडील भागात असलेली सहरसा विधानसभा जागा ही अशीच एक मतदारसंघ आहे जिथे विजयी आमदार सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य बनण्याचा ट्रेंड आहे. 2020 मध्ये भाजपचे आलोक रंजन झा येथून विजयी झाले. यावेळी ते पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि आयआयपीने महाआघाडीकडून इंद्रजित गुप्ता यांना उमेदवारी दिली आहे.
मुझफ्फरपूरमधील साक्रा विधानसभा मतदारसंघ हा देखील सरकार स्थापन करण्याची चावी म्हणून उल्लेख करता येईल. या जागेचा कल1985 मध्येच बदलला होता. त्यावेळी लोकदलाचे शिवनंदन पासवान जिंकले होते परंतु काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. मागील निवडणुकीत येथे जेडीयूने विजय मिळवला होता
मुंगेर विधानसभा मतदारसंघात फक्त एकदाच वेगळा निकाल लागला आहे, 1985 मध्ये. लोकदल पक्ष जिंकला होता पण सरकार स्थापन झाले होते. 2020 मध्ये भाजपचे प्रणय कुमार यादव विजयी झाले.
पूर्व चंपारणमधील पिपरा जागा देखील नेहमी सत्ताधारी पक्ष जिंकत आला आहे. मात्र, 2015मध्ये भाजपचे श्यामबाबू प्रसाद यादव विजयी झाले होते पण महाआघाडीने सरकार स्थापन केले होते. नंतर नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. यावेळी, यादव पुन्हा विद्यमान आमदार आहेत आणि ते सीपीएमच्या राजमंगल प्रसाद यांच्याविरुद्ध उभे आहेत.
बारबीघा विधानसभा मतदारसंघातही सरकार स्थापनेचा असाच ट्रेंड आहे. जनता पक्षाने 1977 मध्ये ही जागा जिंकली आणि त्यानंतर 2000 पर्यंत काँग्रेस जिंकत राहिली. 2020 मध्ये ही जागा जेडीयूकडे गेली.