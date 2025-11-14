Bihar Election Results: तेजस्वीपेक्षा जास्त चर्चेत तेज प्रताप यादवचे लक्झरी कार कलेक्शन! जाणून घ्या किंमत आणि खासियत

Tej Pratap Yadav Luxury Cars Collection: महुआ या हॉट-सीटवरून निवडणुकीत जोरदार तयारी करणारे तेज प्रताप यादव हे फक्त आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र म्हणूनच चर्चेत नसतात, तर त्यांच्या भन्नाट कार आणि बाइक कलेक्शनमुळे देखील लोकांचे लक्ष सतत त्यांच्याकडे लागून असते. राजकीय दौरे, विधानं आणि वादांइतकाच, त्यांच्या गॅरेजमधील आलिशान गाड्यांचाही तितकाच बोलबाला आहे.
तेज प्रताप यांनी एका मुलाखतीत स्वतः सांगितले होते की त्यांना SUV गाड्यांची प्रचंड आवड आहे. त्यांच्याकडे SUV ची एकाहून एक मॉडेल्स असून, ते Ford Everest खरेदी करण्याचाही विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
तेज प्रताप यांच्या गॅरेजमध्ये 2012 मॉडेलची BMW असून तिची किंमत सुमारे 30 लाख रुपये असल्याचे मानले जाते. याशिवाय त्यांच्या कलेक्शनमध्ये Maruti Suzuki Gypsy आणि Hindustan Motors ची Ambassador (विंटेज लुकसाठी खास) या दोन गाड्यादेखील आहेत, ज्या त्यांच्या वेगळ्या आवडीची झलक दाखवतात.
कार्सप्रमाणेच बाइक्सचंही त्यांना तितकंच वेड आहे. त्यांच्या कलेक्शनमधील एक हाय-पॉवर स्पोर्ट्स बाइक सुमारे 15 लाखांची आहे. ही बाइक त्यांच्या स्पीडप्रेमाची आणि आलिशान जीवनशैलीची झलक स्पष्टपणे दाखवते.
तेज प्रताप यांच्या गॅरेजमध्ये Skoda Slavia देखील आहे, जी तिच्या प्रीमियम फीचर्स आणि एलिगंट इंटीरियरसाठी ओळखली जाते. तिची अंदाजित किंमत 22 लाख रुपये आहे.
यासोबतच, त्यांच्याकडे Ford Endeavour सारखी दमदार SUV आहे, जी ऑफ-रोडिंग आणि रफ रस्त्यांसाठी आदर्श मानली जाते.
तेज प्रताप यादव यांचे हे संपूर्ण कलेक्शन त्यांच्या लाइफस्टाइलची कहाणी सांगते. लक्झरी, स्पोर्ट्स, विंटेज आणि SUV या चारही श्रेणीत त्यांनी भारी गाड्या घेतलेल्या दिसतात. त्यांचे गॅरेज एखाद्या ऑटो शोला टक्कर देईल, असा त्याचा थाट आहे.