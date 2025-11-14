English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बिहारची धगधगती लढत, मैथिली आघाडीवर तर खेसारींची घसरगुंडी, मैथिली ठाकुर म्हणाल्या...

बिहार विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. यामध्ये अलिनगरमधून मैथिली ठाकूर आघाडीवर आहेत.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 14, 2025, 03:03 PM IST
Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यास सुरुवात झाली असून संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालांवर लागले आहे. बिहारमध्ये कोणाची सत्ता येणार याबाबत सर्वसामान्यांपासून ते राजकीय तज्ज्ञांपर्यंत सर्वांमध्ये उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. 

यंदाच्या निवडणुकीत भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील अनेक मोठी नावं राजकारणात उतरली असून त्यांच्याकडेही विशेष लक्ष आहे. खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, मैथिली ठाकुर, तसेच पवन सिंह यांची पत्नी ज्योती सिंह यांसारखी सेलिब्रिटी विविध मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात आहेत.

अलिनगरमधून आघाडीवर मैथिली ठाकुर 

गायिका मैथिली ठाकुर त्यांच्या मधुर आवाजासाठी आणि लोकगीतांसाठी सर्वत्र ओळखल्या जातात. बिहारमध्ये त्यांची लोकप्रियता प्रचंड असून त्यामुळे त्यांनी राजकीय पटलावर पाऊल ठेवताच लोकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली. मैथिली भाजपाच्या तर्फे दरभंग्याच्या अलीनगर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवार आहेत.

निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क साधला. त्यांचा परिश्रम रंगाला येत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. सुरुवातीच्या निकालांमध्ये मैथिली ठाकुर आघाडीवर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आज तकशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या की, 'मला माझं यश दिसत आहे. काउंटिंग एजंट्सकडूनही माहिती मिळते आहे की मी अलीनगरमधून पुढे आहे. मात्र, मागील निवडणुकांप्रमाणे निकाल वर–खाली होत असतात, त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मी पूर्ण समाधान मानणार नाही.' सध्या मैथिली 7309 मतांनी आघाडीवर आहे. 

काय आहे सध्याची स्थिती?

मैथिली ठाकुर प्रमाणेच लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता आणि गायक खेसारी लाल यादव देखील या निवडणुकीत जोरदारपणे उतरले होते. ते छपरा मतदारसंघातून आरजेडीचे उमेदवार आहेत. तथापि, अद्याप येत असलेल्या आकडेवारीनुसार खेसारी लाल यादव काही मतांनी मागे असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, अंतिम निकाल हाती येईपर्यंत परिस्थिती बदलण्याची शक्यता कायम आहे.

बिहारमध्ये कोण मारणार बाजी?

मैथिली ठाकुर, खेसारी यादव आणि इतर भोजपुरी कलाकारांच्या उमेदवारीमुळे बिहार निवडणुकीत चांगलीच रंगत निर्माण झाली आहे. निकालांचा प्रवाह पुढे कसा लागतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

FAQ

1. बिहार विधानसभा निवडणुकीत कोणते भोजपुरी कलाकार उमेदवार आहेत?

यंदा खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, मैथिली ठाकुर आणि पवन सिंह यांच्या पत्नी ज्योती सिंह यांसारख्या भोजपुरी सेलिब्रिटींनी निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे.

2. मैथिली ठाकुर कोणत्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत?

मैथिली ठाकुर दरभंगा जिल्ह्यातील अलीनगर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपा उमेदवार आहेत.

3. निकालांमध्ये मैथिली ठाकुर कशा स्थितीत आहेत?

सुरुवातीच्या निकालांनुसार मैथिली ठाकुर आघाडीवर आहेत. त्यांनी स्वतः सांगितले की अजून निकालात चढ-उतार होऊ शकतात, त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत त्या समाधानी राहणार नाहीत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

