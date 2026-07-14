/पेन्शन काढायला गेलेल्या आजोबांना अकाऊंटवर 759 कोटी रुपये बॅलेन्स दिसलं; थेट बँक अधिकाऱ्यांकडे गेले अन्...

बिहारमध्ये एक विचित्र घटना घडली असून संपूर्ण राज्यात याच घटनेची चर्चा आहे. येथील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात एका 82 वर्षीय वृद्धाला बँकेने थक्क केलं. बँकेत आपल्या पेन्शनचे पैसे काढण्यासाठी 'कॉमन सर्व्हिस सेंटर'वर (सीएससी) गेलेल्या या व्यक्तीच्या बँक अकाऊंटवर तब्बल 759 कोटी रुपये असल्याचं समोर आलं. रविवारी हा सारा प्रकार घडला असून एवढी रक्कम पाहून या व्यक्तीला आश्चर्याचा धक्काच बसला आहे. या व्यक्तीचं नाव कवेश्वर मिश्रा असं आहे. कवेश्वर मिश्रा हे सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेचे लाभार्थी आहेत.
पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणारे महिन्याभराचे पैसे काढण्यासाठी कवेश्वर त्यांच्या दिव्यांग मुलासोबत सीएससी केंद्रावर गेले होते. कवेश्वर यांच्या मुलाला दिव्यांगासाठी मिळणारी पेन्शन मिळत असल्याने दोघेही सोबतच गेलेत होते. पेन्शनची रक्कम काढल्यानंतर कवेश्वर यांनी आपल्या बँक खात्यात किती रुपये आहेत हे तपासून पाहिलं असता समोरचा आकडा बघून त्यांच्या त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. कवेश्वर यांच्या खात्यामध्ये 7,59,69,51,951 रुपये असल्याचा मेसेज स्क्रीनवर झळकला. म्हणजेच पेन्शनसाठी आलेल्या या व्यक्तीच्या खात्यावर 759 कोटी रुपये होते. कवेश्वर यांनी आश्चर्यचकित होऊन आपल्या मुलाचं अकाऊंट तपासलं असता तिथेही अशाचप्रकारे भरमसाठ रक्कम असल्याचं दिसून आलं. बाप-लेकाच्या खात्यांवर एकूण 1500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे असल्याचं बॅलेन्स तपासून पाहिल्यानंतर समोर आलं.
आपल्या खात्यात एवढी रक्कम कशी आणि कुठून आली याची आपल्याला काहीच कल्पना नसल्याचं कवेश्वर यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी स्वत: या प्रकरणात बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवताना एवढी रक्कम आपल्या खात्यावर कशी आली याची चौकशी करण्याची मागणी केली. आपल्या खात्यावरील रक्कमेची पडताळणी करावी आणि यात काही चूक असल्यास ती कृपया दुरुस्त करा, अशी विनंतीवजा मागणी कवेश्वर यांनी बँक अधिकाऱ्यांकडे केली. अधिकऱ्यांनाही याची कल्पना असावी म्हणूनच मी स्वत: जाऊन त्यांना या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, असं कवेश्वर यांनी सांगितलं आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कवेश्वर यांच्या खात्यावर रक्कम कुठून आली याचं अद्याप कोणतंही स्पष्टीकरण कोणालाही देता आलेलं नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार, स्क्रीनवर दाखवत असलेलं बॅलेन्स हे तांत्रिक बिघाड अथवा बँक प्रणालीमधील त्रुटीमुळे दिसत असावं. संबंधित बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. या प्रकरणात बँक काय स्पष्टीकरण देते त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.