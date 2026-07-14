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पेन्शन काढायला गेलेल्या आजोबांना अकाऊंटवर 759 कोटी रुपये बॅलेन्स दिसलं; थेट बँक अधिकाऱ्यांकडे गेले अन्...

पेन्शन काढण्यासाठी आपल्या दिव्यांग लेकासोबत गेलेल्या या व्यक्तीला दोन धक्क बसले एक तर त्याचं अकाऊंट पाहून आणि दुसरा धक्का बसला तो मुलाचं अकाऊंट पाहून

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:36 AM IST
पेन्शन काढायला गेलेल्या आजोबांना अकाऊंटवर 759 कोटी रुपये बॅलेन्स दिसलं; थेट बँक अधिकाऱ्यांकडे गेले अन्...
Image Credit: एवढ्या बॅलेन्सचं उत्तर कोणाकडेच नाही

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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