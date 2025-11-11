बिहारचा सर्वात आश्चर्यकारक एक्झिट पोल! बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार येणार? 140 जागा जिंकणार...

Journo Mirror Exit Poll : बिहार विधानसभा निवडणुकीत NDA चं सरकार स्थापन होणार असा अंदाज विविध एक्झिट पोलनी वर्तवला आहे. चाणक्य, पोल डायरी, पी मार्क आणि इतर संस्थांनी केलेल्या एक्झिट पोलनुसार बिहारमध्ये NDA चं सरकार येणार असल्याचं भाकित वर्तवण्यात आलं आहे. अशातच बिहारचा सर्वात आश्चर्यकारक एक्झिट पोल चर्चेत आला आहे. बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार येणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाआघाडी 140 जागा जिंकणार असा आकड्यांचा कल आहे.
2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपूर्वी जाहीर झालेल्या सर्व एक्झिट पोलचे आतडे NDA च्या बाजूने दिसत असताना एक वेगळा कल समोर आला आहे. 10 प्रमुख सर्वेक्षण एजन्सींपैकी, "जर्नो मिरर" ही एकमेव संस्था आहे ज्याने बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. इतर जवळजवळ सर्व एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला स्पष्ट बहुमत किंवा आघाडी मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
"जर्नो मिरर" नुसार, महाआघाडीला 130 ते 140 जागा, एनडीएला 100 ते 110 जागा, एआयएमआयएमला 3 ते 4 जागा आणि इतरांना 0 ते 3 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा की आरजेडी-काँग्रेस-डावी आघाडी बहुमताचा आकडा (१२२) सहजतेने ओलांडत असल्याचे दिसून येते, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. जर्नल मिररचा दावा आहे की हे सर्वेक्षण 38 जिल्ह्यांमधील 150 विधानसभा मतदारसंघांमधील 15,000 हून अधिक मतदारांच्या मतांवर आधारित तयार करण्यात आले आहे. ते ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील लोकांची नाडी टिपते. सर्वेक्षण पथकाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जर्नल मिररचा दावा आहे की बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य आणि महागाई यासारख्या मुद्द्यांवर महाआघाडीला जनतेचा पाठिंबा मिळाला आहे, तर एनडीएला काही प्रमाणात सत्ताविरोधी लाट आली आहे. याउलट, टीव्ही चॅनेल्स आणि प्रमुख सर्वेक्षण संस्थांनी एनडीएला 133 ते 167 जागा दिल्या आहेत. याचा अर्थ असा की या सर्वेक्षणांमध्ये मोदी-नितीश जोडी पुन्हा एकदा सत्तेत परतताना दिसत आहे.
जर्नल मिररच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ग्रामीण भागात, तरुण आणि मुस्लिम-यादव लोकसंख्या महाआघाडीकडे झुकत आहे. तेजस्वी यादव यांनी रोजगार आणि आर्थिक मदत, तसेच प्रत्येक घरासाठी नोकरी देण्याच्या आश्वासनांमुळे तरुणांमध्ये आशा निर्माण झाल्या आहेत. महिला मतदारांमध्ये एनडीएचा प्रभाव मजबूत असला तरी, 18 ते 25 वयोगटातील नवीन मतदारांमध्ये महाआघाडीचा वरचष्मा आहे. सीमांचल, तिरहुत आणि मगध प्रदेशात महाआघाडीचे स्थान वाढत असल्याचे दिसून येते, तर चंपारणमध्ये,पटनाआणि एनडीएने नालंदा पट्ट्यात आपली पकड कायम ठेवली आहे. एआयएमआयएम सीमांचलमधील काही जागांवर तिरंगी लढत करत आहे.
सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की या निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमुळे एनडीएला अतिरिक्त फायदा मिळाला नाही. नितीश कुमार यांची प्रतिमा स्थिरतेची राहिली, परंतु महाआघाडीने बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या मुद्द्यांना अधिक प्रभावीपणे हाताळले. "जर्नो मिरर" नुसार, जमिनीवरील राजकीय नाडी एनडीएकडून महाआघाडीकडे सरकत आहे, जो इतर सर्वेक्षण संस्थांच्या अंदाजांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा ट्रेंड आहे.