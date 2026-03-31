English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
मोठी दुर्घटना! शीतला माता मंदिरात चेंगराचेंगरी, 8 महिलांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी, बचावकार्य सुरु

Bihar Nalanda Temple Stampede News: बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील शीतला माता मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. या चेंगराचेंगरीत 8 महिलांचा मृत्यू झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 31, 2026, 04:43 PM IST
Bihar Nalanda Temple Stampede News: बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील शीतला माता मंदिरात झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंरीत 8 महिलांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी मंदिरात जमले असताना ही दुर्घटना घडली. भक्तांची प्रचंड गर्दी झाली आणि चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामध्ये अनेक लोक चिरडले गेले. दुर्घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि स्थानिक बचावकार्य सुरू केले. 

बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील शीतला माता मंदिरात मंगळवारी भक्तांची फार गर्दी झाली होती. चैत्र महिन्याचा शेवटचा मंगळवार असल्याने भक्त मोठ्या संख्येने आले होते. इतक्या गर्दीसाठी योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकजण जखमी असल्याचं समजत असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. 

भाविकांनी रांग तोडल्याने गोंधळ

मिळालेल्या वृत्तानुसार, चैत्र महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी, दर्शन आणि पूजेसाठी शीतला माता मंदिरात मोठ्या संख्येने भाविक जमले होते. मंदिरात पोलीस आणि प्रशासकीय व्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे नव्हती. दरम्यान, दर्शनाच्या घाईगडबडीत काही भाविकांनी रांग तोडली आणि एकमेकांच्या अंगावर चढू लागले, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला.

आठ जणांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं

हा गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर एकच धावपळ सुरु झाली. ज्याचा परिणाम असा झाला की, शीतला मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली. यादरम्यान लोक एकमेकांच्या अंगावर पडले आणि अडकले. चेंगराचेंगरीची माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि बचावकार्य सुरू केले. पोलिसांनी डझनहून अधिक लोकांना रुग्णालयात दाखल केलं असून, त्यापैकी आठ जणांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्धा डझनहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू असून काहींची प्रकृती गंभीर आहे. या घटनेनंतर पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे. चैत्र महिन्यात प्रमुख धार्मिक केंद्र असलेल्या शीतला मंदिरात पोलीस बंदोबस्ताचा अभाव हे या चेंगराचेंगरीचं मुख्य कारण सांगितलं जात आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देखील नालंदामध्ये असल्याचे वृत्त आहे. त्या नालंदा विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी आल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमामुळे पोलिसांचं संपूर्ण लक्ष नालंदा विद्यापीठात सुरू असलेल्या कार्यक्रमावर केंद्रित असावं असं बोललं जात आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
biharNalanda Templeindiaindia newsबिहार

