Marathi News
  • भारत
मोठी बातमी! बिहारमध्ये राजकीय भूकंप; राज्यात नवं सरकार येणार! खुर्चीवर बसणार नवा CM

Political Earthquake In Bihar: देशातील सर्वात महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारमध्ये मोठा राजकीय भूकंप होणार असून याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीच दिली आहे. त्यांच्या एका पोस्टनं राज्याच्या राजाकरणात खळबळ उडाली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 5, 2026, 11:30 AM IST
नितीश कुमार यांच्या पोस्टनं खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय आणि एएनआयवरुन साभार)

Political Earthquake In Bihar: बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार पद सोडणार असून मोठा राजकीय भूकंप होणार असल्याचे संकेत बुधावारी मिळाले होते. मात्र त्यावर आज स्वत: मुख्यमंत्री नितीश यांनी भाष्य केलं असून खरोखरच आपल्याला राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडणार असल्याचेही संकेत दिले आहेत आहे. स्थापन होणाऱ्या सरकारला आपलं समर्थन असेल असं म्हणत बिहारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर नवं सरकार सत्तेत येत असल्याचे नितीश कुमार यांनी सूचित केलं आहे.

सकाळपासून समर्थकांची गर्दी

राज्यसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच बिहारमधून नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा असल्याच्या बातम्या सुत्रांच्या हवाल्याने समोर आल्या. मात्र यावर कोणीही अधिकृत भाष्य केलं नव्हतं. तरीही ही बातमी समोर आल्यानंतर आज सकाळपासूनच पाटण्यातील नितीश कुमार यांच्या घराबाहेर समर्थकांनी मोठी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळालं. नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडू नये असं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं होतं. मात्र समर्थकांच्या मनातील ही शंका खरी ठरली असून तसं स्वत: नितीश कुमार यांनीच आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन केलेल्या पोस्टमधून मुख्यमंत्रीपद सोडणार असल्याचं सांगितलं आहे.

निष्ठेने तुमची सेवा केली

"गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ तुम्ही तुमचा विश्वास आणि पाठिंबा सातत्याने माझ्या पाठीशी कायम ठेवला आहे. याच ताकदीमुळे आम्ही बिहार आणि तुमच्या सर्वांची पूर्ण निष्ठेने सेवा केली आहे. तुमच्या विश्वास आणि पाठिंब्यामुळेच आज बिहार विकास आणि आदराचे एक नव्या स्तरांवर झेप घेत आहे. यासाठी मी यापूर्वी अनेक वेळा तुमचे आभार मानले आहेत," असं नितीश कुमार यांनी पोस्टच्या पहिल्या परिच्छेदात म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> वेगळचं राजकारण... शरद पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी भाजपाची फिल्डिंग; ठाकरे, काँग्रेसची कोंडी?

राज्यसभा निवडणूक लढवणार

"माझ्या संसदीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच, मी बिहार विधिमंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या संदर्भात, मी या निवडणुकीत राज्यसभेचा सदस्य बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे," असं नितीश कुमार यांनी दुसऱ्या परिच्छेदात स्पष्ट केलं आहे.

नवं सरकार सत्तेत येणार

मात्र मुख्यमंत्रीपद सोडण्यानंतरही राज्यातील जनतेशी असलेलं नातं कायम असेल असा शब्द नितीश कुमार यांनी आपल्या समर्थकांना पोस्टच्या शेवटच्या परिच्छेदात दिला आहे. "मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे खात्री देतो की तुमच्याशी असलेले हे नाते भविष्यातही कायम राहील आणि विकसित बिहारची बांधणी करण्यासाठी, एकत्र काम करण्याची माझी वचनबद्धता अटळ राहील. स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारला माझे पूर्ण समर्थन आणि मार्गदर्शन असेल," असं नितीश कुमार यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

समर्थकांचा विरोध?

नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाचा जेडीयू समर्थकांचा विरोध असून याविरुद्ध ते रस्त्यावर उतरल्याचं दिसत आहे. जेडीयू समर्थकांनी पाटण्यामध्ये स्वत:च्याच पक्षाचे कार्यकारी संजय झा यांची गाडी आडवण्याचा प्रयत्न केल्याची बातमीही समोर येत आहे. भाजपाकडून संजय झा आणि लल्लन सिंह यांच्या माध्यमातून नितीश कुमार यांना राज्यसभेसाठी राजी करण्यात आलं. मुख्यमंत्री निवासस्थानातून झा आणि सिंह बाहेर पडत असतानाच त्यांना सर्मथकांनी आडवलं. संजय झा हे भाजपाचे निकटवर्तीय असून दिवंगत भाजपा नेते अरुण जेटलींच्या माध्यमातून ते नितीश कुमार यांच्या कोअर टीमचा भाग झालेत. आता त्यांच्या माध्यमातूनच बिहारमध्ये एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकार कायम राहील यासाठी भाजपाने राजकीय खेळी केल्याचं दिसत आहे.

पुढचा मुख्यमंत्री कोण?

आता नितीश कुमार यांच्यानंतर बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी जनता दल युनायटेडचाच मुख्यमंत्री बसणार की सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपाचा मुख्यमंत्री बसणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Bihar Politicsnitish kumarRajya Sabha electionrajya sabha election 2026Bihar CM

