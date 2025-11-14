English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results: माजी IPS शिवदीप लांडेंना फक्त 734 मतं; महाराष्ट्राचा जावई पराभवाच्या वाटेवर?

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results: आज बिहार निवडणुकीच्या निकालांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे, परंतु सर्वात रोमांचक लढत मुंगेर जिल्ह्यातील जमालपूर मतदारसंघात आहे. माजी आयपीएस अधिकारी आणि बिहारचे सिंघम म्हणून ओळखले जाणारे शिवदीप लांडे पहिल्यांदाच अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 14, 2025, 12:53 PM IST
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results: माजी IPS शिवदीप लांडेंना फक्त 734 मतं; महाराष्ट्राचा जावई पराभवाच्या वाटेवर?

Jamalpur Election Result: आज संपूर्ण देशाचं लक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे लागलं आहे. मुंगेर जिल्ह्यातील जमालपूर आणि अरारिया विधानसभा मतदारसंघाने यावेळी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. हा मतदारसंघ हाय-प्रोफाइल ठरण्याचं कारण म्हणजे माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे येथून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. दरम्यान अरारिया येथे सहाव्या फेरीनंतर शिवदीप लांडे पिछाडीवर दिसत असून त्यांना फक्त 734 मतं मिळाली आहे. जर ट्रेंड असाच सुरु राहिला तर विजय शिवतारेंच्या जावयाचा पराभव होणार हे निश्चित आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"बिहारचे सिंघम" म्हणून ओळखले जाणारे शिवदीप लांडे यांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारणात पाय ठेवला आहे. खाकी वर्दी सोडून खादी घालण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवदीप लांडेंना जनता किती समर्थन देते हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. आजचा दिवस शिवदीप लांडेंचं राजकारणातील भवितव्य निश्चित करणारा ठरेल. दरम्यान त्यांच्या प्रवेशामुळे या जागेवरील स्पर्धा त्रिकोणी आणि अत्यंत मनोरंजक बनली आहे.

काँग्रेस आणि जेडीयूत अटीतटीची लढत 

सुरुवातीच्या कलांनुसार, काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अबिदुर रहमान आणि जेडीयूच्या शगुफ्ता अझीम यांच्यात अटीतटीची लढत सुरू आहे. दोन्ही उमेदवारांनी मतांच्या टक्केवारीवर मजबूत पकड राखली आहे, तर जनसुराजच्या उमेदवार फरहत आरा बेगम यांनी ही स्पर्धा आणखी मनोरंजक बनवली आहे. सुरुवातीला पोस्टल मतमोजणीला सुरुवात झाली असता अबिदुर रहमान आघाडीवर असल्याचे दिसून आलं, परंतु ईव्हीएम उघडल्यानंतर, शगुफ्ता अझीमने वेगाने अंतर कमी केले.

2023 मध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली

अररियामध्ये मुख्य लढत काँग्रेसचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार अबिदुर रहमान आणि जेडीयूच्या उमेदवार शगुफ्ता अझीम यांच्यात आहे. 2020 मध्ये अबिदुर रहमान यांनी मोठा विजय मिळवला, परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. शिवदीप लांडे निवडणूक रिंगणात आहेत, ज्यामुळे पारंपारिक समीकरणे बिघडली आहेत. लांडे यांच्या प्रवेशामुळे मुस्लिम-यादव मतपेढीत घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तर तरुण मतदारही यात रस घेत आहेत. 

जमालपूरमधूनही मैदानात

त्यांच्यामुळेच यावेळी जमालपूरमधील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलली आहेत. जेडीयूने मोठी खेळी करत माजी मंत्र्यांचे तिकीट नाकारले आणि नचिकेता मंडल यांना उमेदवारी दिली. तिकीट नाकारल्याने संतप्त झालेल्या माजी मंत्र्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून स्पर्धा आणखी गुंतागुंतीची केली आहे. 

दरम्यान, दलित-महादलित मतपेढी आणि संघटनात्मक ताकदीवर अवलंबून असलेले आयआयपी पक्षाचे नरेंद्र तांती हे या जागेसाठी महाआघाडीचे उमेदवार आहेत. येथील परिस्थिती एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याचा प्रभाव आणि लोकप्रियता, जेडीयूचे नवीन उपक्रम आणि महाआघाडीची ताकद यापैकी एक निवडणार आहे. या तिघांनी मिळून जमालपूरला राज्यातील सर्वात मोठ्या लढतींपैकी एक बनवले आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Bihar ElectionBihar Election 2025Bihar Vidhan Sabha Election ResultsNitin Kumartejashwi yadav

इतर बातम्या

Bihar Election Results: तेजस्वीपेक्षा जास्त चर्चेत तेज प्रत...

भारत