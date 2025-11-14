Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results: माजी IPS शिवदीप लांडेंना फक्त 734 मतं; महाराष्ट्राचा जावई पराभवाच्या वाटेवर?

Jamalpur Election Result: आज संपूर्ण देशाचं लक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे लागलं आहे. मुंगेर जिल्ह्यातील जमालपूर आणि अरारिया विधानसभा मतदारसंघाने यावेळी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. हा मतदारसंघ हाय-प्रोफाइल ठरण्याचं कारण म्हणजे माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे येथून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. दरम्यान अरारिया येथे सहाव्या फेरीनंतर शिवदीप लांडे पिछाडीवर दिसत असून त्यांना फक्त 734 मतं मिळाली आहे. जर ट्रेंड असाच सुरु राहिला तर विजय शिवतारेंच्या जावयाचा पराभव होणार हे निश्चित आहे.
"बिहारचे सिंघम" म्हणून ओळखले जाणारे शिवदीप लांडे यांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारणात पाय ठेवला आहे. खाकी वर्दी सोडून खादी घालण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवदीप लांडेंना जनता किती समर्थन देते हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. आजचा दिवस शिवदीप लांडेंचं राजकारणातील भवितव्य निश्चित करणारा ठरेल. दरम्यान त्यांच्या प्रवेशामुळे या जागेवरील स्पर्धा त्रिकोणी आणि अत्यंत मनोरंजक बनली आहे.
सुरुवातीच्या कलांनुसार, काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अबिदुर रहमान आणि जेडीयूच्या शगुफ्ता अझीम यांच्यात अटीतटीची लढत सुरू आहे. दोन्ही उमेदवारांनी मतांच्या टक्केवारीवर मजबूत पकड राखली आहे, तर जनसुराजच्या उमेदवार फरहत आरा बेगम यांनी ही स्पर्धा आणखी मनोरंजक बनवली आहे. सुरुवातीला पोस्टल मतमोजणीला सुरुवात झाली असता अबिदुर रहमान आघाडीवर असल्याचे दिसून आलं, परंतु ईव्हीएम उघडल्यानंतर, शगुफ्ता अझीमने वेगाने अंतर कमी केले.
अररियामध्ये मुख्य लढत काँग्रेसचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार अबिदुर रहमान आणि जेडीयूच्या उमेदवार शगुफ्ता अझीम यांच्यात आहे. 2020 मध्ये अबिदुर रहमान यांनी मोठा विजय मिळवला, परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. शिवदीप लांडे निवडणूक रिंगणात आहेत, ज्यामुळे पारंपारिक समीकरणे बिघडली आहेत. लांडे यांच्या प्रवेशामुळे मुस्लिम-यादव मतपेढीत घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तर तरुण मतदारही यात रस घेत आहेत.
त्यांच्यामुळेच यावेळी जमालपूरमधील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलली आहेत. जेडीयूने मोठी खेळी करत माजी मंत्र्यांचे तिकीट नाकारले आणि नचिकेता मंडल यांना उमेदवारी दिली. तिकीट नाकारल्याने संतप्त झालेल्या माजी मंत्र्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून स्पर्धा आणखी गुंतागुंतीची केली आहे.
दरम्यान, दलित-महादलित मतपेढी आणि संघटनात्मक ताकदीवर अवलंबून असलेले आयआयपी पक्षाचे नरेंद्र तांती हे या जागेसाठी महाआघाडीचे उमेदवार आहेत. येथील परिस्थिती एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याचा प्रभाव आणि लोकप्रियता, जेडीयूचे नवीन उपक्रम आणि महाआघाडीची ताकद यापैकी एक निवडणार आहे. या तिघांनी मिळून जमालपूरला राज्यातील सर्वात मोठ्या लढतींपैकी एक बनवले आहे.