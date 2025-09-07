100 वर्षांनंतरही AI हिसकावू शकणार नाही अशा 3 नोकऱ्या! बिल गेट्स यांची भविष्यवाणी!

Bill Gates prediction on Future Jobs: आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वेगाने प्रगती करत आहे. ही तंत्रज्ञान लोकांच्या सोयीसाठी विकसित केले असले तरी, दुसरीकडे यामुळे रोजगारावर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. घरापासून कार्यालयापर्यंत सर्वत्र याचा वापर वाढला आहे, ज्यामुळे अनेकांची नोकऱ्या धोक्यात आली आहेत.
मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी नुकताच एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या मते, काही नोकऱ्या अशा आहेत, ज्या पुढील 100 वर्षांतही AI प्रभावित करू शकणार नाहीत. या नोकऱ्या नेहमीच माणसांच्या ताब्यात राहतील.
बिल गेट्स यांनी सांगितले की, कोडिंग (प्रोग्रामिंग) ही नोकरी सुरक्षित राहील कारण ती फक्त टायपिंग नाही, तर खोल विचार आणि गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची कौशल्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यांच्या मते, AI रचनात्मक नोकऱ्या कधीच हस्तगत करू शकणार नाही, ज्यामुळे कोडर म्हणून काम करणाऱ्यांची नोकरी टिकून राहील.
AI डेटा विश्लेषण करू शकते आणि रोगांचे निदान समजण्यास मदत करू शकते, पण नवीन सिद्धांतांची निर्मिती हे फक्त माणसाच्याच हाती आहे, असे गेट्स यांनी नमूद केले. मरीजांची काळजी घेणे आणि जटिल वैद्यकीय निदान करणे यात माणसाला तोड नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, डॉक्टर आणि नर्स यांची गरज कायम राहील.
तिसरे उदाहरण म्हणून गेट्स यांनी ऊर्जा क्षेत्र (एनर्जी सेक्टर) कडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, AI या क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवू शकते, पण निर्णयप्रक्रिया, भविष्याची योजना आणि रणनीती आखणे हे काम फक्त माणसाच्याच क्षमतेत आहे.
गेट्स यांनी पुढे सांगितले की, माणसाच्या मेंदूची तुलना कशाशीच होऊ शकत नाही. हीच कारणे आहेत की, कोडिंग, जीवशास्त्र आणि ऊर्जा क्षेत्रातील नोकऱ्या पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. AI कितीही प्रगती करो, पण या क्षेत्रांत माणसाचा अनन्यसाधारण सहभाग कायम राहील. बिल गेट्स यांच्या भविष्यवाणीनुसार, AI च्या प्रगतीमुळे नोकऱ्यांवर परिणाम होईल, पण कोडिंग, बायोलॉजी आणि एनर्जी सेक्टरमधील नोकऱ्या १०० वर्षांनंतरही माणसांसाठी सुरक्षित राहतील. ही क्षेत्रे माणसाच्या रचनात्मकता आणि बुद्धिमत्तेवर अवलंबून आहेत, जे AI साठी अजूनही कठीण आहे.
