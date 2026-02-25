English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Hyderabad Suicide Case : हैदराबादमध्ये एकाच कुटुंबातील तिघांचा विचित्र मृत्यू, Suicide Pact ची का होतेय चर्चा?

Hyderabad Suicide Case : हैदराबादमध्ये एकाच कुटुंबातील तिघांचा विचित्र मृत्यू, Suicide Pact ची का होतेय चर्चा?

Hyderabad 3 member in family suicide case : नैराश्य, मानसिक अस्थिरता आज ही आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी कारणे ठरत आहेत. हे अधोरेखित करणारा एक प्रकार हैदराबादमध्ये घडला आहे. एकाच कुटुंबातील तिघांनी विचित्र पद्धतीने आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येनंतर Suicide Pact का चर्चेत येत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 25, 2026, 10:11 AM IST
Biryani Hotel Owner Family Suicide :  हैदराबादमधील अंबरपेट येथील एका सुखी कुटुंबातील तीन सदस्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण परिसराला हादरवून टाकले आहे. कोणत्या असह्य गोष्टीने या तिघांना मृत्यूच्या या भयानक मार्गावर नेले असेल? घटनास्थळी सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये उघड झालेली कहाणी जितकी धक्कादायक आहे तितकीच ती भयानक आहे. त्याहूनही भयानक म्हणजे त्यांच्या मृत्यूची पद्धत. ही पद्धत तुम्हाला पुन्हा एकदा बुराडी आत्महत्या प्रकरणाची आठवण करुन देईल. कुटुंबाने इतक्या टोकाचं पाऊल का उचललं अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. (हे पण वाचा - Goa Car Accident : 'बाबा, मी होतो पण... ' गोव्यात रेंटवर घेतलेल्या थारची i20 ला जोरदार धडक, भोपाळच्या पर्यटकाचा मृत्यू) 

पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा झाला आहे की, रामराजूने प्रथम त्याची पत्नी माधवी हिचा उशीने गळा दाबून खून केला. त्यानंतर, वडील रामराजूने स्वतःला फाशी दिली, तर त्याचा 24 वर्षीय मुलगा शशांकने चाकूने आपले मनगट कापले. खोलीत सांडलेले रक्त आणि वापरल्या जाणाऱ्या विविध पद्धतींवरून या मृत्यूंमागील गंभीर मानसिक नैराश्य आणि असहाय्यता दिसून येते. प्राथमिक तपासात असे दिसून येते की हे आत्महत्येच्या कराराचे (Suicide Pact) प्रकरण आहे. पोलिसांच्या मते, रामराजू आणि शशांकने माधवीचा उशीने गळा दाबून खून केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर रामराजूने गळफास घेऊन आत्महत्या केली, तर शशांकने चाकूने आपले मनगट कापले.

सुसाईड नोटमध्ये मृत्यूचे कारण उघड

पोलिसांना घटनास्थळावरून एक सुसाईड नोटही सापडली. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की कुटुंब व्यवसायात तोटा आणि कर्जामुळे त्रस्त होते. असे वृत्त आहे की कुटुंब अंबरपेटमध्ये हॉटेल चालवत होते आणि आर्थिक अडचणींमुळे तणावाखाली होते. वृत्तानुसार, ही घटना पहाटे 3.15  च्या सुमारास घडली. आत्महत्या करण्यापूर्वी, रामराजूने त्याचा मित्र रवीला व्हॉट्सअॅप मेसेज पाठवला आणि त्याला त्याचा निर्णय कळवला. मेसेज पाहिल्यानंतर रवी सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या घरी पोहोचला, परंतु तोपर्यंत तिघांचाही मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्याने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस आणि क्लूज टीम घटनास्थळी पोहोचली आणि पुरावे गोळा केले. कुटुंबातील नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांचेही जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त नरसैया यांनी माध्यमांना सांगितले की, व्यवसायात तोट्यामुळे कुटुंब मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होते. सुसाईड नोटमध्ये विविध स्रोतांकडून घेतलेल्या कर्जाचाही उल्लेख आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत.

Suicide Pact म्हणजे काय?

Suicide Pact म्हणजे आत्महत्येचा करार.  जेव्हा दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकाच वेळी, एकाच ठिकाणी आणि एकाच पद्धतीने आत्महत्या करण्याचे ठरवतात, तेव्हा त्याला 'सुसाइड पॅक्ट' म्हणतात. सहसा हे करार पती-पत्नी, प्रेमी युगुल, जवळचे मित्र किंवा आर्थिक संकटात असलेले कुटुंब यांच्यात आढळतात. यासाठी कोणते टोकाचे कारण असते. तर गंभीर आर्थिक अडचण (कर्जबाजारीपणा), सामाजिक बहिष्कार, असाध्य आजार किंवा एकमेकांशिवाय जगण्याची भीती ही मुख्य कारणे असू शकतात.

कायदेशीर बाजू काय?

जर या करारानुसार आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि त्यापैकी एक जण जिवंत वाचला, तर त्या व्यक्तीवर दुसऱ्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल (Abetment of Suicide) गुन्हा दाखल होऊ शकतो. भारतीय न्याय संहितेनुसार (पूर्वीचे IPC 306), वाचलेल्या व्यक्तीला कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, कारण कायद्यानुसार असा कोणताही करार वैध मानला जात नाही.

