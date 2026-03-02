English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • बिर्याणी शॉप 3 दिवस बंद, फ्रीजमध्ये सापडला मृतदेह; शरीरावर कोणताही व्रण नाही

बिर्याणी शॉप 3 दिवस बंद, फ्रीजमध्ये सापडला मृतदेह; शरीरावर कोणताही व्रण नाही

Death Body in Fridge : लऊनऊमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. नीळ्या ड्रमात मृतदेह लपवण्यापासून ते अगदी फ्रिजमध्ये मृतदेह सापडेपर्यंत असंख्य घटना घडल्या आहेत. एका दुकानात फ्रिजमध्ये मृतदेह सापडला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 2, 2026, 01:55 PM IST
बिर्याणी शॉप 3 दिवस बंद, फ्रीजमध्ये सापडला मृतदेह; शरीरावर कोणताही व्रण नाही
फोटो - AI Image

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतच आहे. ब्लू ड्रम हत्याकांड आजही लोकांच्या मनात असतानाच आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका बिर्याणी जुकानाच्या , रेफ्रिजरेटरमध्ये एक मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. दुकान तीन दिवसांपासून बंद होते. बीकेटी पोलिस ठाण्यातील पोलिसांना संशय आहे की मृतदेहाची हत्या करून रेफ्रिजरेटरमध्ये लपवण्यात आला होता. रस्त्याच्या कडेला एक चप्पल आणि दुकानात एक चप्पल सापडल्याने त्यांचा संशय आणखी वाढला आहे. मृत व्यक्ती शेतीसह केबल टाकण्याचे काम करणारा कामगार असल्याचे ओळख पटले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसही चक्रावले 

लखनऊ पोलिसांनी 1 मार्च रोजी सकाळी 10.30 वाजता घटनेची माहिती दिली. त्यांना जीसीआरजीसी कॉलेजच्या गेटसमोर असलेल्या एका शाकाहारी बिर्याणीच्या दुकानात एक मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळाली. माहितीच्या आधारे, स्थानिक पोलिस ठाण्यातील पोलिस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. पोहोचताच, बीकेटी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत जीसीआरजीसी कॉलेज गेटसमोर असलेल्या शाकाहारी बिर्याणी दुकानाच्या (शनी रावत यांच्या मालकीच्या) रेफ्रिजरेटरमध्ये अंदाजे 25 वर्षांच्या एका अज्ञात पुरूषाचा मृतदेह आढळला. मालकाच्या वडिलांचा तीन दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्यामुळे दुकान बंद होते.

मृतदेहाची ओळख पटू शकली नाही

पोलिसांनी सांगितले की मृताच्या शरीरावर कोणतेही स्पष्ट बाह्य जखमा किंवा जखमा आढळल्या नाहीत. डीसीपी नॉर्थ, एडीसीपी नॉर्थ आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त, बीकेटी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. फॉरेन्सिक टीमनेही तपास केला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या स्थानिकांची चौकशी करण्यात आली, परंतु मृताची ओळख पटू शकली नाही. मृताची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.

महाराष्ट्रात काय सुरु आहे?

अवघ्या 13 महिन्यांच्या निष्पाप मुलीची तिच्या सख्ख्या काकानेच हत्या केली आहे. हा संपूर्ण प्रकार इतका संतापजनक आहे. काकाने लहान मुलीची गळा चिरुन हत्या केली. क्रूर काका एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने तिच्या शरीराचे सात तुकडे केले आणि ते शेतात पुरले. थरकाप उडवणारा हा प्रकार धाराशिवच्या तुळजापूर तालुक्यातील गवळेवाडी शिवारात घडली आहे. पोलिसांनी मृतदेहाचे तुकडे आणि आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. आपली पुतणी ही भावाची मुलगी नसल्याचा संशय आरोपी शंकेश मानेला होती. त्यामुळे त्याने चिमुकलीचा जीव घेतल्याच तपासात समोर आलं आहे. 

(हे पण वाचा - Crime News : वहिनी पळून गेली, मूल भावाचं नाही... 13 महिन्यांच्या चिमुकलीचे 7 तुकडे करुन शेतात पुरले) 

भांडूपमध्ये शाळकरी मुलाची हत्या 

मुंबईतील भांडुपमध्ये एका 14 वर्षीय मुलाची हत्या करण्यात आली आहे. हत्या केल्यानंतर मृतदेह तलावात फेकण्यात आला होता. मुलाचा बुडून मृत्यू झाल्याचं भासवत पोलिसांनी दिशाभूल करण्यासाठी मृतदेह तलावात फेकला होता असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. पण सर्वात हादरवणारी बाब म्हणजे, हत्या करणारे आरोपी तीन अल्पवयीन मुलं आहेत. पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतलं आहे. 

(संपूर्ण बातमीसाठी येथे क्लिक करा.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
lucknow murderlucknow crimelucknow crime news marathilucknow man dead body inside fridgelucknow man body inside biryani shop fridge

इतर बातम्या

मुंबई - भांडुपमध्ये 14 वर्षीय मुलाची हत्या, मृतदेह तलावात फ...

महाराष्ट्र बातम्या