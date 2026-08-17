/भाजपमध्ये मोठा फेरबदल; 13 जणांची नवी टीम जाहीर; महाराष्ट्रातील 2 नेत्यांना मिळाली मोठी जबाबदारी

BJP New Team: भाजपमध्ये मोठा फेरबदल झाला आहे. भाजपने 13 जणांची नवी टीम जाहीर झाली आहे. महाराष्ट्रातील 2 नेत्यांना मिळाली मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. भाजपचे अध्यक्ष नितीन निबिन यांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावांची घोषणा केली आहे. स्मृती इराणी यांचे देखील कमबॅक झाले आहे.
भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी नवीन टीमची घोषणा केली आहे. स्मृती इराणी यांची महासचिव आणि वसुंधरा राजे यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बी. एल. संतोष यांची राष्ट्रीय महासचिव (संघटन) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिव प्रकाश आणि सौदान सिंग यांची राष्ट्रीय सहमहासचिव (संघटन) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विनोद तावडे, सुनील बन्सल, बिप्लब कुमार देब, स्मृती इराणी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी आणि संजय भाटिया यांची राष्ट्रीय महासचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैज्यंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंग बादल, लाल सिंग आर्य, एम. नागराज, तारिक मन्सूर आणि मधुचंद्र कार यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 17, 2026
अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य, कार्यकर्ता भाव… pic.twitter.com/bvSxIZIRtW