/Explained: खळबळजनक आरोप! बलात्कार प्रकरण मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री पत्नीसह चालवतायत रॅकेट; 5 कोटीत होतोय सौदा, नेमकं प्रकरण काय?

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि त्यांच्या पत्नी रॅकेट चालवत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मध्यस्थांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि त्यांची पत्नी 5 कोटींच्या बदल्यात बलात्कार प्रकरण मिटवत असल्याचा आरोप आहे. भाजपाचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी केलेल्या आरोपांमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर गुरविंदर सिंग चहल याच्याशी संबंधित प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप केले जात आहेत. एका महिलेचे अपहरण आणि बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर काही महिन्यांनी, या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच पंजाब पोलिसांनी चहलची सुटका केली होती.
एका पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी काही ऑडिओ क्लिप्सही सादर केल्या. या क्लिप्समध्ये एक कथित मध्यस्थ बलात्कार आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची प्रकरणे मिटवण्यासाठी आपल्या राजकीय संबंधांचा हवाला देताना ऐकू येतो. पण या ऑडिओ क्लिपमध्ये कुठेही मान किंवा त्यांच्या पत्नी गुरप्रीत कौर यांचा उल्लेख नाही.
"भगवंत मान आणि त्यांची पत्नी लूट आणि भ्रष्टाचाराचे एक रॅकेट चालवत आहेत. याअंतर्गत, ते मध्यस्थांचा वापर करून 5 कोटी रुपयांच्या बदल्यात बलात्काराची कायदेशीर प्रकरणे मिटवत आहेत," असा आरोप भंडारी यांनी केला आहे. "एखादे प्रकरण मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः हस्तक्षेप करत आहेत का, याबाबत या क्लिप्सवरून प्रथमदर्शनी गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान हे अशा व्यवहारांचे ठिकाण बनले आहे का आणि त्यातून मिळणारा 'कट मनी' (बेकायदेशीर हिस्सा) पंजाबचे 'सुपर सीएम' अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे का?" असा सवालही त्यांनी केला.
पंजाबचे मुख्यमंत्री मान आणि आम आदमी पक्षाने (AAP) या गंभीर आरोपांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तरीही, पुढील वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा एक मोठा राजकीय मुद्दा ठरु शकतो.
याआधी, शिरोमणी अकाली दलाने (SAD) पंजाबच्या राज्यपालांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील कथित भ्रष्टाचार तसेच बलात्काराच्या आरोपीला वाचवण्याच्या प्रयत्नांची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची मागणी केली.
बलात्काराच्या प्रकरणात चहलला वाचवण्यासाठी 5 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप झाल्यानंतर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) भगवंत मान यांच्या पत्नीला नोटीस बजावली होती; त्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या पत्नीचा कथित सहभाग असलेल्या एका सिंडिकेटबाबत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रणजित सिंग यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत NHRC ने ही कारवाई केली.
आयोगाने राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून दोन आठवड्यांच्या आत 'केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल' (ATR) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे सदस्य प्रियांका कानूंगो यांच्या नेतृत्वाखालील NHRC च्या खंडपीठाने पंजाबचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) हे प्रकरण विचारार्थ केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या 'महिला सुरक्षा विभागा'कडेही पाठवले आहे. आयोगाच्या पत्रव्यवहारानुसार, पंजाब प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि त्याची छाननी केल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल.
एका बलात्कार प्रकरणाच्या हाताळणीबाबत व्यक्त झालेली चिंता आणि ते प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप, यासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या या निर्देशामुळे, आता पंजाब सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला या दाव्यांची पडताळणी करावी लागेल आणि त्याबाबतचा अहवाल मानवाधिकार आयोगाला सादर करावा लागेल.
मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (DGP) यांच्यावर या प्रकरणाची दखल घेण्याची आणि विहित दोन आठवड्यांच्या कालावधीत केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) संबंधित प्रशासनाकडून आलेल्या उत्तराची पडताळणी करेल. आयोगाने हे प्रकरण केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या 'महिला सुरक्षा विभागा'कडे (Women Safety Division) वर्ग केल्यामुळे, महिला सुरक्षेशी संबंधित केंद्र सरकारच्या यंत्रणेसमोरही हे प्रकरण मांडले गेले आहे.